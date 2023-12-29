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2023年富豪馬斯克居首 金字塔頂端為何更有錢？

編譯中心／綜合28日電
根據「彭博億萬富豪指數」排行榜，特斯拉創辦人馬斯克穩居富豪榜首。（歐新社）
根據「彭博億萬富豪指數」排行榜，特斯拉創辦人馬斯克穩居富豪榜首。（歐新社）

「彭博億萬富豪指數」公布2023年全球富豪排名，美國電動車大廠特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）穩居榜首，排第二的是路易威登（LVMH）集團董事長兼行政總裁阿諾特（Bernard Arnault），第三名是亞馬遜公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）；數據顯示，全世界在金字塔頂端的這些人，多數在2023年變得更有錢了。

彭博億萬富豪排行榜資料顯示，馬斯克如今身價2350億美元，列全球首富，特斯拉股價今年翻漲一倍有餘，市值近8160億美元，使馬斯克財富增加近980億美元，就數字上來看為最多。但就比例而言，今年最大贏家之一是他的死對頭查克柏格（Mark Zuckerberg），拜臉書母公司Meta市值增加172%之賜，其財富增加184%，身價達1280億美元。

英國衛報報導，不論是財富名列前茅的馬斯克和查克柏格，或相對小咖的英國家電巨商戴森（James Dyson）和曼聯最新股東瑞特克利夫（Jim Ratcliffe），這些在金字塔頂端的富豪多數在2023年變得更有錢。

就連那一小群俄羅斯富豪的財富也持續增長，絲毫不受俄羅斯入侵烏克蘭而遭國際施以經濟制裁的影響。這個現象也讓人懷疑，歐美和英國對該國的制裁行動是否有效。

財富累積速度最快的則是印尼企業家彭雲鵬（Prajogo Pangestu），因投資地熱能源，財富今年漲約七倍，晉身全球前50富人榜。

2023年全球排名前50的富人中，有38位財富增加（不過數據未經通膨調整）。前500名之中，77%今年更加富有。

另外，全球億萬富豪榜幾乎由美國男性占據，前10名唯一非美籍人士為精品集團LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）；排名第12、同為法籍的歐萊雅（L'Oreal）繼承人梅耶爾（Francoise Bettencourt Meyers），則是全球最富有的女性。

馬斯克 特斯拉 俄羅斯

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