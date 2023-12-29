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一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

紐約「歌劇魅影」、巴黎聖母院 CNN列明年旅遊遺珠

編譯中心／綜合28日電
台灣知名景點「象鼻岩」鼻子被海浪打斷。圖為斷裂前的象鼻岩。（本報資料照片）
台灣知名景點「象鼻岩」鼻子被海浪打斷。圖為斷裂前的象鼻岩。（本報資料照片）

歷經近三年疫情限制後，2023年儼然是彌補失落之年，全球遊客湧入知名景點「報復式旅行」；但CNN羅列2024年一些無法造訪的旅遊遺珠，台灣象鼻岩上榜。

美國有線電視新聞網（CNN）這份清單所列者無論是永久還是暫時關閉，都是2024年去不了的地方。不過CNN也簡單提供備案供遊客參考。

●紐約「歌劇魅影」

「歌劇魅影」（Phantom of the Opera）這齣經典音樂劇擊敗「貓」（Cats）、「悲慘世界」（Les Miserables）和「歌舞線上」（A Chorus Line）等其他流行劇目，成為百老匯有史以來上演時間最長的音樂劇，但經過35年近1萬4000場演出後，紐約部分的演出於2023年謝幕。

巴黎聖母院

2019年全世界驚恐目睹巴黎聖母院（Notre Dame, Paris）失火，這座擁有850年歷史的景點正逐漸恢復原本面貌，但仍要到2024年12月才能重新開放。

●台灣象鼻岩

因形似象鼻，當地一直是台灣熱門拍照景點，但卻因長期侵蝕而終於在今年12月15日崩塌。

●東京柏悅酒店

東京的柏悅酒店（Park Hyatt）於1994年開業，普遍認為是當地第一間西式豪華酒店，長期以來都提供令人入迷的休憩空間，如今卻要在酒店30歲生日之際於2024年5月進行為期一年全面整修。

電影迷在「愛情，不用翻譯」（Lost in Translation）中看到的New York Bar將提前關閉，這間知名的頂樓酒吧會自明年1月起整修，2025年重開。

其他被CNN列入2024年旅遊遺珠者還有巴黎的龐畢度中心（Centre Pompidou, Paris）、加州與佛州迪士尼樂園的飛濺山（Splash Mountain）、位於哥本哈根號稱世界最佳餐廳的Noma、柏林佩加蒙博物館（Pergamonmuseum）、華府史密森尼博物館的主大樓（Smithsonian Castle）、米蘭的達文西葡萄園（Leonardo Da Vinci’s Vineyard）等。

「歌劇魅影」風靡全球超過35年，今年在紐約百老匯下檔。（歐新社資料照片）
「歌劇魅影」風靡全球超過35年，今年在紐約百老匯下檔。（歐新社資料照片）

博物館 歌劇 巴黎聖母院

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