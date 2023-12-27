巴黎的憂傷 「親人滅門血案」3個月奪12命

巴黎東郊的摩城一處公寓在聖誕節發現五具遺體，分別是一名婦女和她的四名孩子，26日有人在公寓前的柵欄上放鮮花悼念。(路透)

巴黎在聖誕節 驚傳5屍命案，法國警方25日聖誕節晚間在巴黎東郊摩城（Meaux）一處血跡斑斑的公寓中，發現1名女子及其4名兒女的屍體。警方26日逮捕33歲的孩子父親，全案將以謀殺案方向展開調查。這已經是3個月內，發生在巴黎的第三起親人滅門血案，已有12人不幸身亡。

綜合外電報導，身亡的是35歲的母親、7歲及10歲的女兒，以及4歲及9個月大的兒子。檢察官布拉迪耶（Jean-Baptiste Bladier）表示，母親與2名女兒身中多刀，無法確認確切被刺數字，2名兒子則是窒息或溺斃而死。

鄰居表示，他們在聖誕節凌晨聽到尖叫聲，之後曾試圖聯繫這一家人，卻沒人回應，因此報警。布拉迪耶說，警方從一樓臥室破窗而入，看到「極度暴力的犯罪現場」。

警方25日晚間在鄰鎮的孩子爺爺家找到並拘捕33歲父親。布拉迪耶說，兇嫌告訴警方他知道自己為何被捕，並向警方訴說他的憂鬱狀況。兇嫌行凶動機尚不明朗，檢方已以謀殺案方向展開調查。

布拉迪耶說，兇嫌心理不穩，2019年妻子懷大兒子時曾持刀攻擊妻子，但因被宣告精神問題，案件因此撤銷。布拉迪耶說，兇嫌與妻子從高中就認識，在一起14年並生下4個孩子，10月才結婚。調查人員在案發公寓發現了治療憂鬱相關的醫療文件及醫囑。

大巴黎地區近來發生數起親人殺害兒童的滅門血案，震驚法國社會。

今年11月下旬，巴黎東南近郊的阿爾福維爾（Alfortville）一名41歲男子前往警局自首，承認在家中殺害3個女兒，死者年齡從11歲至4歲，警察在這名男子位於巴黎東南郊的阿佛維爾鎮（Alfortville）住家發現遺體。

今年10月，一名憲兵殺死3個女兒，接著在巴黎北方的瓦茲河谷省（Val-d'Oise）維馬爾鎮（Vemars）家裡自殺。

再加上聖誕節發生的5死命案，巴黎都會區在3個月之內，已經發生3起親人造成的滅門血案，死亡人數已高達12人。

此外，在法國平均每3天就有一名女性遭殺害，去年共118名女性遭伴侶或前伴侶殺害身亡。