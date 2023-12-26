截肢或面臨生命危險？以色列空襲遭炸傷 加薩傷患面臨艱困選擇

圖為一名巴勒斯坦人因以色列轟炸而受傷，正被帶往醫院。資料照片，非新聞當事照。 （美聯社）

在加薩 走廊，現年22歲、在以色列 空襲中被炸斷腳踝的納巴欣面臨艱難的選擇：切掉左腿，或是冒著喪命風險。最後，她同意在膝下15公分處截肢。

美聯社報導，這個決定將永遠改變這名大學生的生活。在加薩的超過5萬4500名戰爭傷患中，還有許多人面臨類似的痛苦抉擇。

躺在迪爾巴拉（Deir al-Balah）艾格撒烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）病床上的納巴欣（Shaimaa Nabahin）說：「我的生活已經不復從前。不論我是想踏出一步或是去任何地方，我都需要幫助。」

世界衛生組織（WHO）和哈瑪斯 （Hamas）掌管的加薩衛生部表示，隨著以哈戰爭邁入第12週，截肢已成為加薩醫院的常見現象，但他們無法提供準確統計數據。單是在艾格撒烈士醫院裡，就有數十名最近被截肢的患者。

專家認為，在某些情況下，透過適當治療，截肢並非無法避免，但經過以色列延續數週的空中和地面猛烈攻勢，加薩走廊的36間醫院只剩下9間仍在運作。這些醫院人滿為患，能提供的治療有限，也缺乏手術所需的基本設備。

世衛緊急醫療隊（WHO Emergency Medical Teams）協調員凱西（Sean Casey）最近訪問加薩的數間醫院。他表示，由於血管外科醫師人力嚴重缺乏，截肢的可能性升高。

凱西上週在記者會中警告：「傷患可能因傷肢感染而死亡。我們已經看到許多敗血症患者。」

根據加薩衛生部，自10月7日哈瑪斯入侵以色列並引發戰爭以來，已有超過2萬600名巴勒斯坦人喪生，其中約70%是婦女和兒童，其他死者包括平民和戰鬥人員。