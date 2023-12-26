我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

半數人收到不想要的聖誕禮物 退貨愈來愈嚴苛

商船遇擊頻傳 印度海軍部署軍艦與巡邏機嚇阻

編譯高詣軒／即時報導
印度驅逐艦莫爾穆高號2022年12月正式服役。（路透）
印度驅逐艦莫爾穆高號2022年12月正式服役。（路透）

法新社報導，鑒於近期阿拉伯海頻傳船隻遇襲，印度海軍25日聲明，會部署3艘飛彈驅逐艦和P8I長程海上巡邏機到該海域，以維持嚇阻力。

此前於23日，一艘商船「Chem Pluto」在距離印度岸邊約370公里的外海遇襲，美國指控是伊朗無人機所為，但遭伊朗外交部駁斥。此為巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯10月引爆近期以巴衝突後，華府首度公開指控伊朗直接鎖定襲擊船隻。

Chem Pluto懸掛賴比瑞亞國旗並為日本船東擁有，25日停泊在印度孟買港口。印度海軍說，根據分析攻擊區域和在船上發現的殘骸，目前結果指向為無人機攻擊，但仍需更多鑑識和技術分析。

伊朗支持的葉門叛軍組織「青年運動」也已發動一連串無人機和飛彈襲擊，聲援同受德黑蘭支持的哈瑪斯，引發多家大型航運業者迴避航經紅海。

此外，索馬利亞海盜本月也劫持商船魯恩號（Ruen）；印度正在強化於紅海出口外亞丁灣對抗海盜的行動。

魯恩號為保加利亞船東擁有、懸掛馬爾他旗幟，16日在葉門索科特拉島東方外海遭劫，印度海軍說已出動追蹤其去向。索馬利亞海盜將一名受傷船員交付印度海軍，但扣留魯恩號和其餘17名船員；該船目前據稱停泊於索國半自治區普特蘭的城市波沙索（Bosaso）外海。

印度也已派遣一艘飛彈驅逐艦到該區域，強化亞丁灣的對抗海盜任務。索馬利亞外海的海盜攻擊曾在2011年達到高峰，攻擊範圍深入印度洋，但近年快速減少。

印度 伊朗 哈瑪斯

上一則

美中央司令部：葉門叛軍「青年運動」向紅海商船發射飛彈

延伸閱讀

美中央司令部：葉門叛軍「青年運動」向紅海商船發射飛彈

美中央司令部：葉門叛軍「青年運動」向紅海商船發射飛彈
以軍空襲大馬士革擊殺伊朗高級軍官 伊朗矢言報復

以軍空襲大馬士革擊殺伊朗高級軍官 伊朗矢言報復
以色列空襲敘利亞空襲 伊朗高級顧問身亡

以色列空襲敘利亞空襲 伊朗高級顧問身亡
印度載303人班機被舉報涉人口販運 法國扣留訊問兩天

印度載303人班機被舉報涉人口販運 法國扣留訊問兩天

熱門新聞

多名學生攀在布拉格查理大學的窗台外躲避槍手，險象環生。(擷自X@elirozic)

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

2023-12-21 17:06
奇幻文學巨著「魔戒」的一位同人小說寫手對管理原作者托爾金（右）財產的遺產委員會提告，不僅官司遭到駁回，更打輸了自行出版小說的版權訴訟。資料照片。（美聯社）

告「魔戒」原版權擁有者不成 同人小說作者被判侵權、所有作品遭銷毀

2023-12-19 06:15
以色列國家安全局公布一段審問加薩醫院負責人的影片，該負責人在影片中表示，他與醫院中約百名醫護人員是哈瑪斯成員。(取自以色列國家安全局)

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

2023-12-20 18:41
菲律賓一名48歲男子日前在鄉間道路騎摩托車時，被一條約三公尺長的巨蟒擋住去路，隨後手臂遭猛咬，身體也被纏緊。他抓住蛇頭並咬下蛇脖子的一大塊肉，最後驚險脫困。圖為示意圖。美聯社

遭猛咬纏緊 菲男「咬死3公尺長巨蟒」驚險脫困

2023-12-23 11:24
江助坦言，過去國高中時期戴著眼鏡，對自己的外貌缺乏信心，考上東京大學後，他開始專研時尚，信心與日俱增。（翻攝自TikTok @ut_darlin_idol、IG @ut_darlin_idol）

學霸做什麼都強？東大生換臉兼職做牛郎 短短1年搖身成紅牌

2023-12-24 04:46
梅根步出鏡頭前想與團隊某人碰拳，結果失誤沒碰著，引眾人爆笑。（取材自Instagram）

哈利王子妃梅根在廣告裡擔任打包煮熱飲助手

2023-12-20 05:26

超人氣

更多 >
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元
威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆

威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆
浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志
這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢