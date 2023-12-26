商船遇擊頻傳 印度海軍部署軍艦與巡邏機嚇阻

印度驅逐艦莫爾穆高號2022年12月正式服役。（路透）

法新社報導，鑒於近期阿拉伯海頻傳船隻遇襲，印度 海軍25日聲明，會部署3艘飛彈驅逐艦和P8I長程海上巡邏機到該海域，以維持嚇阻力。

此前於23日，一艘商船「Chem Pluto」在距離印度岸邊約370公里的外海遇襲，美國指控是伊朗 無人機所為，但遭伊朗外交部駁斥。此為巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 10月引爆近期以巴衝突後，華府首度公開指控伊朗直接鎖定襲擊船隻。

Chem Pluto懸掛賴比瑞亞國旗並為日本船東擁有，25日停泊在印度孟買港口。印度海軍說，根據分析攻擊區域和在船上發現的殘骸，目前結果指向為無人機攻擊，但仍需更多鑑識和技術分析。

伊朗支持的葉門叛軍組織「青年運動」也已發動一連串無人機和飛彈襲擊，聲援同受德黑蘭支持的哈瑪斯，引發多家大型航運業者迴避航經紅海。

此外，索馬利亞海盜本月也劫持商船魯恩號（Ruen）；印度正在強化於紅海出口外亞丁灣對抗海盜的行動。

魯恩號為保加利亞船東擁有、懸掛馬爾他旗幟，16日在葉門索科特拉島東方外海遭劫，印度海軍說已出動追蹤其去向。索馬利亞海盜將一名受傷船員交付印度海軍，但扣留魯恩號和其餘17名船員；該船目前據稱停泊於索國半自治區普特蘭的城市波沙索（Bosaso）外海。

印度也已派遣一艘飛彈驅逐艦到該區域，強化亞丁灣的對抗海盜任務。索馬利亞外海的海盜攻擊曾在2011年達到高峰，攻擊範圍深入印度洋，但近年快速減少。