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日收3萬信 芬蘭聖誕老人村郵局徵「精靈」助手

編譯中心╱綜合25日電

位於芬蘭北極圈內羅瓦涅米（Rovaniemi）的聖誕老人村郵局，近日忙得不可開交，聖誕節假日期間每天收到超過3萬封來自世界各地的信件，當局因此發出「招聘公告」，招募聖誕老人的「精靈」助手，為其提供免費住宿，協助處理信件。

福斯新聞報導，網上預訂酒店平台Airbnb提供在聖誕老人村「打工換取住宿」計畫，參加者需要協助精靈助理處理數以萬計的郵件，之後就可以免費在聖誕老人的小木屋內住宿三晚。

羅瓦涅米是芬蘭北部的拉普蘭區的首府，位於北極圈以南6公里處。芬蘭人認為聖誕老人來自羅瓦涅米，因此在距羅瓦涅米8公里建了聖誕老人村和聖誕老人公園等遊樂設施吸引遊客。聖誕老人村郵政總局自1980年代開始運營，是世界上唯一的官方聖誕老人郵局，由芬蘭郵政部門運營，每年接待來自世界各地約50萬遊客，是聖誕季節最受歡迎的旅遊景點之一。

聖誕老人村郵局的回覆會帶着一個特殊的郵戳，顯示它們來自芬蘭聖誕老人村，讓收信人感受到一份獨有的聖誕祝福。郵政部門的工作人員通過處理這些來自世界各地的信件，扮演聖誕老人的精靈助理。

郵政 聖誕節

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