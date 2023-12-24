斯里蘭卡緝毒一週逮捕近15000人 人權人士批違法

斯里蘭卡 警方今天宣布，在為期一週、軍方支持的緝毒行動中逮捕了近1萬5000人。但這項打擊行動遭到人權運動者批評，指稱警方沒有搜索票逕行搜查是違法搜索，且警方忽略大規模販運者。

法新社報導，斯里蘭卡警方表示，代號「正義」（Yuktiya）的行動期間，查獲近440公斤毒品 ，其中包括272公斤大麻 、35公斤哈希什（hashish）和9公斤海洛因。

當局認為，印度洋島嶼斯里蘭卡被當作毒品販運的轉運站。

斯里蘭卡警方發布的聲明提到，這次行動有1萬3666名嫌疑人被逮、近1100名毒癮者遭拘留，並被送往軍方管理的強制矯治設施。

當地媒體播送的畫面顯示，警方、軍方人員帶著嗅探犬在首都可倫坡（Colombo）和其他地方搜查民宅。

斯里蘭卡警方表示，緝毒行動將在耶誕假期間暫停，並於26日後恢復，因為需要部署員警執行安全相關任務。

人權律師希布拉（Hejaaz Hizbullah）表示，由於沒有搜索票，警方的突擊搜查行動是違法的。他也敦促受害者取得員警的詳細訊息，以便日後採取法律行動。

人權運動者薩庫納安丹（Ambika Satkunanathan）則在社群媒體發文表示，搜查並非基於證據，而是「只針對窮困區域」。

她還說，警方逮捕吸毒者和小毒販，但「沒有把重點放在大規模（毒品）販運者」。