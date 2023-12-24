南韓大眾浴池漏電 3名70多歲女客觸電驚聲尖叫 暈倒送醫仍不治

南韓世宗市一處大眾浴池24日傳出浴池漏電，3人喪生，當地警方赴現場處理。（歐新社）

韓聯社、中央社報導，南韓 世宗市一處大眾浴池24日凌晨傳出發生浴池漏電，浴池中3名70多歲女性觸電後心跳停止，送醫仍不治。相關單位為查明漏電原因已展開調查。

據報導引述世宗市和該市警方指出，當天上午約5時37分世宗市鳥致院邑一家大眾浴池有3名女客尖叫後暈倒。現場僅該3人在池內，其他顧客在更衣室聽到聲音後打電話求救。消防員到場後發現3人停止心跳，緊急送往附近醫院，不幸最終搶救無效。

警消與電力安全公社等單位研判3人應遭逢觸電，警方認為是電流漏入熱水池惹禍，各方正聯合進行調查以釐清原因。電力安全公社6月至曾該大眾浴池安全檢查，並未發現問題。

事發建築自1984年12月啟用，取得營業許可後已39年，含地下1層、地上3層。事發浴池在地下一樓；1樓設有男性用浴池及櫃檯，2、3樓為旅館房間。

鑒於本次意外，世宗市政府也注意到相關安全問題，將對該市20多處大眾浴池實施電力安全檢查。