我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

南韓大眾浴池漏電 3名70多歲女客觸電驚聲尖叫 暈倒送醫仍不治

編譯高詣軒／即時報導
南韓世宗市一處大眾浴池24日傳出浴池漏電，3人喪生，當地警方赴現場處理。（歐新社）
南韓世宗市一處大眾浴池24日傳出浴池漏電，3人喪生，當地警方赴現場處理。（歐新社）

韓聯社、中央社報導，南韓世宗市一處大眾浴池24日凌晨傳出發生浴池漏電，浴池中3名70多歲女性觸電後心跳停止，送醫仍不治。相關單位為查明漏電原因已展開調查。

據報導引述世宗市和該市警方指出，當天上午約5時37分世宗市鳥致院邑一家大眾浴池有3名女客尖叫後暈倒。現場僅該3人在池內，其他顧客在更衣室聽到聲音後打電話求救。消防員到場後發現3人停止心跳，緊急送往附近醫院，不幸最終搶救無效。

警消與電力安全公社等單位研判3人應遭逢觸電，警方認為是電流漏入熱水池惹禍，各方正聯合進行調查以釐清原因。電力安全公社6月至曾該大眾浴池安全檢查，並未發現問題。

事發建築自1984年12月啟用，取得營業許可後已39年，含地下1層、地上3層。事發浴池在地下一樓；1樓設有男性用浴池及櫃檯，2、3樓為旅館房間。

鑒於本次意外，世宗市政府也注意到相關安全問題，將對該市20多處大眾浴池實施電力安全檢查。

據韓聯社，2018年10月慶尚南道一間三溫暖也曾發生2名男子泡湯時觸電身亡，另2人在女性用浴池受傷，原因是電線老舊斷裂，業者與電力安全管理人員都因業務過失致死罪嫌，遭罰400萬至700萬韓元（約3080.2至5390.5美元）不等。

南韓世宗市一處大眾浴池24日傳出漏電，3名女客不治，現場圍起封鎖線並有警方到場。...
南韓世宗市一處大眾浴池24日傳出漏電，3名女客不治，現場圍起封鎖線並有警方到場。歐新社

南韓

上一則

NASA探月計畫 日本女太空人有望加入、站上月球表面

下一則

剛果民主共和國大選亂象多 歐美呼籲各方冷靜

延伸閱讀

中國與柬埔寨開通「跨境QR code」支付 可直接店家消費

中國與柬埔寨開通「跨境QR code」支付 可直接店家消費
南韓糧價飆升…青島背米搭機飛首爾 轉賣賺3倍

南韓糧價飆升…青島背米搭機飛首爾 轉賣賺3倍
韓判2日企賠償二戰徵用工定讞 日韓陷緊張

韓判2日企賠償二戰徵用工定讞 日韓陷緊張
南韓女星申敏兒再度捐款助人 累計達284萬美元

南韓女星申敏兒再度捐款助人 累計達284萬美元

熱門新聞

多名學生攀在布拉格查理大學的窗台外躲避槍手，險象環生。(擷自X@elirozic)

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

2023-12-21 17:06
奇幻文學巨著「魔戒」的一位同人小說寫手對管理原作者托爾金（右）財產的遺產委員會提告，不僅官司遭到駁回，更打輸了自行出版小說的版權訴訟。資料照片。（美聯社）

告「魔戒」原版權擁有者不成 同人小說作者被判侵權、所有作品遭銷毀

2023-12-19 06:15
以色列國家安全局公布一段審問加薩醫院負責人的影片，該負責人在影片中表示，他與醫院中約百名醫護人員是哈瑪斯成員。(取自以色列國家安全局)

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

2023-12-20 18:41
中國洗腦神曲「科目三」，被俄國芭蕾舞團使用，引起現場一片震撼。（取自青蜂俠）

俄羅斯芭蕾舞團跳神曲「科目三」 網友：統一全球了

2023-12-16 10:50
投資公司「安卓控股」董事經理拿督蔡文傑驚傳因呼吸困難猝逝，得年45歲。（取材自Instagram）

大馬商界聞人蔡文傑驚傳猝逝 安卓控股董事經理得年45歲

2023-12-16 20:09
菲律賓總統小馬可仕表示，菲國正努力解決南海的「勘探問題」，以便在這塊資源豐富的海域著手進行新的能源勘探計畫，來滿足菲律賓的能源需求。(路透)

中菲對立升溫 菲律賓尋求解決南海勘探問題

2023-12-17 09:06

超人氣

更多 >
簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略
紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網
「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲

「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲
呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩
港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變

港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變