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聖誕節即將到來 越南過節氣氛濃 天主教徒多及經濟發展助推

中央社／河內23日專電
越南民間過聖誕節的風氣盛，裴雄勇（圖）近幾年來每逢聖誕節就去打工扮成聖誕老人送禮給小孩，但受到景氣不佳影響，2023年訂單少了許多。（中央社）
越南民間過聖誕節的風氣盛，裴雄勇（圖）近幾年來每逢聖誕節就去打工扮成聖誕老人送禮給小孩，但受到景氣不佳影響，2023年訂單少了許多。（中央社）

天主教是越南第二大宗教，加上近年經濟發展、對外交往活絡，民間過聖誕節的風氣興盛。隨著聖誕節腳步臨近，位於河內市老城區的大教堂每天都擠滿前來打卡的旅客。

越南許多傳統節日與台灣一樣，舉凡清明節、端午節、中秋節、農曆年，都相當受到重視。此外，一些外來節日包括萬聖節、西洋情人節及宗教氣氛濃厚的聖誕節也受重視，成了年輕族群與朋友、戀人歡聚的時刻。

越南民眾過聖誕節首先與歷史宗教脈絡有關，天主教於16世紀開始向越南傳播，直到17世紀初，宣教活動大規模進行且取得成果。迄今，天主教成了越南第二大宗教。

政府宗教事務委員會2023年3月的「越南宗教與宗教政策」白皮書指出，目前越南有超過2650萬名宗教信徒，占全國人口的27%。佛教徒人數最多，超過1400萬人；其次是天主教徒，有逾700萬人和7771個禮拜場所。

天主教徒阮氏玉（Nguyen Thi Ngoc）近日與朋友一起前往河內大教堂前一邊跳舞一邊拍攝短影音，準備上傳網路與朋友分享。她說，聖誕節對天主教徒來說是大節日，自己一定會去教堂禮拜並布置家裡。

但她觀察，越南有愈來愈多的人即使不是天主教徒也開始過起了聖誕節，喜歡在這一天去有聖誕布置的地方逛街、拍照，純粹只是為了感受氣氛，很大一部分是受到西方潮流影響。

大學生武仁雄（Vo Nhan Hung）就是天主教徒們眼中「湊熱鬧」的一員。武仁雄表示，聖誕節往往有很多活動，「我就跟著一起出來玩」，在他眼裡聖誕節更像是一個適合約會的節日，曾在這一天買圍巾送女朋友。

他認為，聖誕節在越南流行起來，是社會與經濟發展所促成，民眾有了更高的精神追求、懂得享樂，並開始透過節日來增進人際關係、創造娛樂活動，今年少了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情干擾，聖誕味更濃厚。

部分越南家長索性把聖誕節當成兒童節來過，選在這一天滿足孩子的禮物願望清單，位於河內市行馬街（Hang Ma）的商家就推出「代客送禮」服務，請工讀生扮成聖誕老人到家裡送禮物。

20歲的裴雄勇（Bui Hung Dung）已有好幾年都穿著聖誕老人服裝給孩子送禮。他說，家長大多會要求他上門時要跟孩子問候並且合照，偶爾小朋友會好奇問他：「世界上真的有聖誕老人嗎？」

然而，今年越南經濟表現不如往年，商家生意受挫。裴雄勇觀察，今年訂單比去年少，去年一度忙不過來，要出動3至4名聖誕老人送禮，但今年只有他一個，或頂多只會再聘一人。

聖誕節在越南轉趨世俗化與商業化，由於街上會有許多聖誕相關布置，年輕人喜歡趁機結伴...
聖誕節在越南轉趨世俗化與商業化，由於街上會有許多聖誕相關布置，年輕人喜歡趁機結伴外出拍網美照。（中央社）

越南 聖誕節 端午節

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