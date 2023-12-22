捷克布拉格校園14死槍擊案 怪槍枝管制太「寬鬆」？

布拉格查理大學發生14死25傷的大規模槍擊案。(美聯社)

「布拉格的14死槍擊 案，可以歸咎捷克槍枝管制『寬鬆』嗎？」捷克在12月21日發生近代最嚴重的槍擊案，一名攜帶大量彈藥槍枝的槍手在文學院大樓內開火，已知造成14死25傷。事發時，校內師生驚惶避難，有教室內的師生用課桌椅堵住門、甚至有多名學生爬出窗外、在窗台上躲避槍手。

事發後槍手已死，捷克警方表示仍在確認死因是自殺或是與員警駁火中槍；全案仍在調查，警方懷疑槍手在前往查理大學前，先殺害自己的父親，以及在上周犯下另一起2死凶殺案。槍擊案發生後，外界放大檢視捷克的擁槍權，然而捷克雖擁有歐盟 境內相對寬鬆的槍枝管制，但要擁槍仍需經過考照和評估門檻，且捷克民間對擁槍自衛的概念有其歷史脈絡，並不能單單以「槍枝氾濫」一言以蔽之。

槍擊案事發經過

捷克首都布拉格的查理大學（Charles University）12月21日發生槍擊案，目前已知槍擊案造成14人死亡、25人受傷，其中10人傷勢嚴重；該案是捷克共和國成立以來，最為嚴重的大規模槍擊事件。

槍擊發生地點是在查理大學文學院大樓，警方在當地時間下午2時59分接獲第一起通報，12分鐘後特警隊便抵達現場；警方行動期間，查理大學師生接獲避難指示的電子郵件，內容寫著：「待在原地，勿隨意移動；如果你人在辦公室，請將門鎖上並用家具堵住門口，並把燈關掉」。

警車湧入查理大學附近區域。(歐新社)

有查理大學的學生於Twitter（現名X）上張貼避難期間的照片，照片裡可看見被困的師生疊起課桌椅堵住教室的門，另有學生攀爬至窗外，以求逃離槍手、平安保住性命。

布拉格警局局長馮德拉謝克（Martin Vondrasek）表示，警方到場後便搜索整棟大樓，但持有多支槍枝、攜帶大量彈藥的槍手尚在移動；至當日下午3時20分，馮德拉謝克接到回報，回報消息指出槍手遭受「致命傷害」（devastating injuries）、已經身亡。

槍手是該校的一名24歲學生，捷克警方沒有公布槍手姓名，僅透露其在校成績優秀、無犯罪紀錄在案。事件發生後槍手已經死亡，但死因是自殺或是在與到場警方駁火時被格斃，則尚待釐清。警方表示，無跡象顯示槍手有同夥，槍手應是單獨行動；由於槍手攜帶的強大火力，警方研判這是有預謀的行動，推斷可能受到2023年秋季時俄羅斯一場大規模槍擊案影響，不過目前無證據顯示查理大學槍擊案的槍手與國際恐怖主義有聯繫

一名目擊者向捷克媒體《iDnes.cz》回憶事件過程，表示：「這太可怕了，到處都有警察拿著衝鋒槍對我們大喊大叫，叫我們跑到外面去」。

查理大學的教授梅德傑夫（Sergei Medvedev）在槍擊案發生時，正在學校禮堂演講，他向《BBC》表示：「我一開始並沒有意識到發生了什麼，學生們聽到一些聲音…然後我們知道有大事發生。網路上還沒有任何消息，捷克媒體和網路上都沒有消息。然後行動小組突然衝了進來，他們簡單地搜查了房間之後出去...他們告訴我們待在裡面。」

捷克舉國向罹難者致哀

警方另指出，在槍擊案發生稍早的12月21日中午12時40分，槍手的父親遺體在位於布拉格以西21公里的家鄉霍斯頓鎮（lHostouň）被發現，馮德拉謝克指出警方懷疑是槍手殺害自己的父親，再出發前往查理大學；另外警方也正在調查槍手是否就是12月15日布拉格另一起凶殺案的兇手，該案死者是另一名男子與其2個月大的女兒。

查理大學成立於西元1347年，是歐洲最古老的大學之一，其位於布拉格舊城區的查理大橋（捷克語：Karlův most）、楊．帕拉赫廣場（捷克語：Náměstí Jana Palacha）等著名觀光景點附近，眾多遊客也受到槍擊案驚嚇，美國遊客瑪利柯特（Hannah Mallicoat）就表示自己聽到槍響，她指出：「第一聲槍響時，我以為是爆竹或是汽車，然後我聽到第二聲槍聲，人們開始逃跑...我們躲在一間商店裡，整個區域被封鎖，數十輛警車和救護車駛向大學。」

事發後，查理大學表示將立即加強校內安全措施，校方發出聲明表示：「我們對大學成員的喪生致哀，向所有遇難者表示最深切的哀悼，我們與所有受到這場悲劇影響的人同在。」

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）對事件表達深感震驚，他說：「我謹向槍擊事件遇難者家屬和親屬表示深切遺憾和誠摯慰問。」總理費亞拉（Petr Fiala）另宣布將即將到來的週六12月23日訂為全國哀悼日，舉國向槍擊案的罹難者致哀。

入夜後，警方和救護車仍在查理大學附近待命。(美聯社)

捷克的擁槍權受到檢視

在槍擊事件之後，捷克的擁槍權、以及「相對寬鬆」的槍枝管制與民眾持槍比例，再度成為外界檢視的話題。但是是否能將這次的槍擊案，歸因於捷克的合法擁槍？或是因為相對高度擁槍的人口數，而以此推論「捷克人對大規模槍擊案並不陌生」？這些說法都有待更多證據和邏輯檢驗。

捷克是可以合法擁槍的國家，目前全國人口數約1060 萬人，合法擁槍的人數則為30萬7000 人，將近所有人口的3%。捷克有《槍枝法》允許民眾取得、持有槍枝的權利，2021年的憲法修正案中，也確立了「在法律規範下，有權使用武器自衛或保護他人」。

雖然外界認為捷克的槍枝法相對於歐盟其他國家來得更為寬鬆，但這不表示捷克對於槍支毫無管束，實際上民眾若要擁槍，還是必須經過考取證照、身心健康檢測、射擊測驗、拆卸組裝槍支測驗等等一系列的考照規範，仍有相當程度的門檻。

一般會將捷克擁槍自由的概念，追溯到15世紀的胡斯戰爭，認為民間持有武器自衛、反抗強權的觀念由此而來，奠定後來數百年歷史中，民眾普遍習於武裝自己、也有16世紀的槍枝許可法律可以追溯。不過從近代史而言，捷克在1938年遭到納粹 德國入侵，隨後納粹德國便要求捷克去武裝化，不准民間持有槍枝；戰後歷經共產黨革命的捷克，雖然鬆綁了槍枝管制，但僅限於黨中央許可的親黨人士，以防又來一次「民間槍桿子」的武裝起義。

捷克當地對持槍的觀念

1989天鵝絨革命以後，捷克與斯洛伐克在1993年分別獨立，槍枝許可也比起過去納粹和共產黨統治時期的禁令，來得更為開放。天鵝絨革命後的90年代初，捷克只要任何滿18歲、無犯罪記錄且身心健康、不構成濫用槍支威脅者，基本上都可以取得槍枝許可證照。

儘管天鵝絨革命沒有爆發武裝衝突、不流血完成政權更替，但從共產黨一黨專政的社會轉變的捷克，政治、經濟、社會也都面臨不小的劇變，犯罪活動也因此增加——其中包括了與非法槍枝有關的事件。在捷克的槍枝歷史資料中發現，過去民眾因為擔憂自身安全，選擇擁槍自衛的人數增加，加上許可證的開放，也就導致了90年代持槍人口不斷攀升的現象。

在查理大學外點蠟燭，哀悼罹難者的民眾。(路透)

而最近十年中最為明顯的2015年。2015年的2月24日，捷克發生烏赫爾布羅德槍擊案，造成槍手在內共9人死亡，到同年的11月巴黎發生恐攻事件，一方面促使歐盟欲強化嚴格管制槍枝，另一方面也讓捷克的社會大眾，對於人身安全更感到焦慮，擁槍人口數和槍枝數快速增加。

在捷克當地的討論和研究認為，持槍數的增加主要是因應外在的安全威脅；而這一點也因為與歐盟的嚴加管制理念不同，捷克在2019年時也為了管制問題與歐盟有所爭執。當時捷克的說法認為，無論管制與否都難以防範有心犯罪者的出現，管制反而可能造成槍枝在黑市流通的問題。經過民眾請願連署，捷克在2021通過憲法修正案，保障「以武器自衛或保護他人生命的權利」。