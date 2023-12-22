英國8歲童奪歐洲西洋棋超快棋賽女子首獎 大師讚奇才

英國年僅8歲的女童西瓦南丹，擊敗多位世界級的大師好手拿下歐洲西洋棋超快棋賽女子首獎。（取材自Ｘ平台）

年僅8歲的英國學童西瓦南丹（Bodhana Sivanandan），日前在不分齡的歐洲西洋棋超快棋賽中，擊敗多位世界級的大師好手拿下女子首獎，震驚世界棋壇。

美國有線電視新聞網（CNN）根據Chess.com所作的報導指出，西洋棋「奇才」西瓦南丹16日在歐洲西洋棋快棋暨超快棋錦標賽中，在13輪超快棋獲得13分的8.5分拿下女子首獎。

今年錦標賽在克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）舉行，吸引了全球555名棋手參加，其中包括48名特級大師（GM ）和50名國際大師（IM）。

報導指出，西瓦南丹在這項比賽擊敗了一位國際大師與一位棋聯大師（FM），她最終是以8.5分排名整體第73位，總表現評分高達2316分，領先許多西洋棋特級大師與大師。

西瓦南丹在接受英國廣播公司第4電台（BBC Radio 4）「今日」（Today）節目的訪問時表示，「我總是全力求勝；有時成功，有時不成功。」西瓦南丹說：「我在歐洲超快棋賽中獲得女子第一時，我十分自豪。」

西瓦南丹的表現引起許多精英選手注意，其中包括羅馬尼亞出生的國際大師布爾瑪加（Irina Bulmaga），盛讚西瓦南丹為「奇才」。

布爾瑪加在舊稱推特 的社群媒體 X寫著，「8歲女孩布哈瑪（西瓦南丹）取得了難以置信的成績，她歐洲超快棋錦標賽最後一輪以和局收場，在13分中取得8.5分，在我和其他一群經驗豐富的選手前贏得女子第一！好一個奇才！」

與此同時，英國西洋棋總會也向西瓦南丹表達祝賀，並在X上寫著，「布哈瑪表現太棒了，非常精彩的比賽」。