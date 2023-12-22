我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「近萬平方呎、6臥室」金山今年最貴豪宅 3450萬元出售

本田宣布召修全球450萬輛車 燃油幫浦出包恐釀熄火

英國8歲童奪歐洲西洋棋超快棋賽女子首獎 大師讚奇才

編譯中心╱綜合21日電
英國年僅8歲的女童西瓦南丹，擊敗多位世界級的大師好手拿下歐洲西洋棋超快棋賽女子首獎。（取材自Ｘ平台）
英國年僅8歲的女童西瓦南丹，擊敗多位世界級的大師好手拿下歐洲西洋棋超快棋賽女子首獎。（取材自Ｘ平台）

年僅8歲的英國學童西瓦南丹（Bodhana Sivanandan），日前在不分齡的歐洲西洋棋超快棋賽中，擊敗多位世界級的大師好手拿下女子首獎，震驚世界棋壇。

美國有線電視新聞網（CNN）根據Chess.com所作的報導指出，西洋棋「奇才」西瓦南丹16日在歐洲西洋棋快棋暨超快棋錦標賽中，在13輪超快棋獲得13分的8.5分拿下女子首獎。

今年錦標賽在克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）舉行，吸引了全球555名棋手參加，其中包括48名特級大師（GM）和50名國際大師（IM）。

報導指出，西瓦南丹在這項比賽擊敗了一位國際大師與一位棋聯大師（FM），她最終是以8.5分排名整體第73位，總表現評分高達2316分，領先許多西洋棋特級大師與大師。

西瓦南丹在接受英國廣播公司第4電台（BBC Radio 4）「今日」（Today）節目的訪問時表示，「我總是全力求勝；有時成功，有時不成功。」西瓦南丹說：「我在歐洲超快棋賽中獲得女子第一時，我十分自豪。」

西瓦南丹的表現引起許多精英選手注意，其中包括羅馬尼亞出生的國際大師布爾瑪加（Irina Bulmaga），盛讚西瓦南丹為「奇才」。

布爾瑪加在舊稱推特社群媒體X寫著，「8歲女孩布哈瑪（西瓦南丹）取得了難以置信的成績，她歐洲超快棋錦標賽最後一輪以和局收場，在13分中取得8.5分，在我和其他一群經驗豐富的選手前贏得女子第一！好一個奇才！」

與此同時，英國西洋棋總會也向西瓦南丹表達祝賀，並在X上寫著，「布哈瑪表現太棒了，非常精彩的比賽」。

社群媒體 推特 GM

上一則

神複製老爸金正恩穿搭 金主愛再秀皮衣

下一則

捷克大學生弒父後血洗校園 15死24傷

延伸閱讀

英國2名青少年殺害跨性別少女 恐面臨終身監禁

英國2名青少年殺害跨性別少女 恐面臨終身監禁
騎腳踏車的人（二一）

騎腳踏車的人（二一）
里程碑裁決 英國最高院：AI「發明」不得申請專利

里程碑裁決 英國最高院：AI「發明」不得申請專利
美元止住二連跌 受避險買盤推升 英鎊隨英國通膨走貶

美元止住二連跌 受避險買盤推升 英鎊隨英國通膨走貶

熱門新聞

多名學生攀在布拉格查理大學的窗台外躲避槍手，險象環生。(擷自X@elirozic)

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

2023-12-21 17:06
奇幻文學巨著「魔戒」的一位同人小說寫手對管理原作者托爾金（右）財產的遺產委員會提告，不僅官司遭到駁回，更打輸了自行出版小說的版權訴訟。資料照片。（美聯社）

告「魔戒」原版權擁有者不成 同人小說作者被判侵權、所有作品遭銷毀

2023-12-19 06:15
以色列國家安全局公布一段審問加薩醫院負責人的影片，該負責人在影片中表示，他與醫院中約百名醫護人員是哈瑪斯成員。(取自以色列國家安全局)

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

2023-12-20 18:41
匈牙利總理奧班14日抵達布魯塞爾的歐盟總部，參加歐盟理事會的圓桌會議。（歐新社）

烏克蘭只高興幾小時 歐盟500億歐元金援遭匈牙利總理1人擋下

2023-12-15 07:17
中國洗腦神曲「科目三」，被俄國芭蕾舞團使用，引起現場一片震撼。（取自青蜂俠）

俄羅斯芭蕾舞團跳神曲「科目三」 網友：統一全球了

2023-12-16 10:50
投資公司「安卓控股」董事經理拿督蔡文傑驚傳因呼吸困難猝逝，得年45歲。（取材自Instagram）

大馬商界聞人蔡文傑驚傳猝逝 安卓控股董事經理得年45歲

2023-12-16 20:09

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決