泰回收廠工人卸下紙板赫見「腐爛人腿」 疑遭謀殺藏貨櫃橫渡太平洋
泰國一間回收廠的工人近日受到不小的打擊，因為他們打開一批來自美國的紙板時，發現裡面竟有著一雙人腿。警方正跟美國主管機關聯絡，擔心這雙腿的主人可能遭謀殺，隨後被裝箱藏進貨櫃橫渡太平洋。
每日郵報報導，這批可怕的貨物是在19日運到曼谷以南約161公里的春武里府是拉差（Sriracha）郊外回收廠。當工人開始卸下層層堆疊的壓縮紙板時，看到一根脛骨，就插在一支有著粉紅色鞋帶的棕色運動鞋裡。據轉述，這個嚴重腐化的肢體仍穿著黑色襪子，但似乎是從膝蓋處遭到切斷。
工人告訴當地媒體，他原本以為那根骨頭是白色的桿子，但接著看到膝蓋跟運動鞋，「意識到這是來自人體時，我嚇呆了」。
警方接到報案後，派出員警進入貨櫃，發現第二個延伸到骨盆的肢體，被壓在一個紙板立方體內，也同樣穿著黑色襪子。
是拉差警局的德察努（Dechanut Thayasirichuti）表示，「這個人可能是謀殺案受害者，不過不是發生在我國，我們不認為遺骸是泰國本地人。遺體已經腐爛，我們相信這已經在貨櫃裡很長一段時間，才抵達泰國」。
德察努表示，警方懷疑死者是外國人，已送往曼谷警察醫院鑑識科學研究所進行分析。
有關單位並未公開回收公司的名字，也沒有披露把貨物從美國運來的船公司。每日郵報指出，對美國遊客來說，是拉差頗有知名度，因為美國遊客常去的著名度假勝地芭達雅海灘就在南方約16公里。美國海軍艦艇在該區域主要維修設施尤尼泰造船廠（Unithai Shipyard）也在是拉差。
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