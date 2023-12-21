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泰回收廠工人卸下紙板赫見「腐爛人腿」 疑遭謀殺藏貨櫃橫渡太平洋

編譯周辰陽／即時報導
泰國春武里府是拉差一間回收廠的工人近日們打開一批來自美國的紙板時，在裡面發現了一雙人腿。（取材自臉書）
泰國春武里府是拉差一間回收廠的工人近日們打開一批來自美國的紙板時，在裡面發現了一雙人腿。（取材自臉書）

泰國一間回收廠的工人近日受到不小的打擊，因為他們打開一批來自美國的紙板時，發現裡面竟有著一雙人腿。警方正跟美國主管機關聯絡，擔心這雙腿的主人可能遭謀殺，隨後被裝箱藏進貨櫃橫渡太平洋。

每日郵報報導，這批可怕的貨物是在19日運到曼谷以南約161公里的春武里府是拉差（Sriracha）郊外回收廠。當工人開始卸下層層堆疊的壓縮紙板時，看到一根脛骨，就插在一支有著粉紅色鞋帶的棕色運動鞋裡。據轉述，這個嚴重腐化的肢體仍穿著黑色襪子，但似乎是從膝蓋處遭到切斷。

工人告訴當地媒體，他原本以為那根骨頭是白色的桿子，但接著看到膝蓋跟運動鞋，「意識到這是來自人體時，我嚇呆了」。

警方接到報案後，派出員警進入貨櫃，發現第二個延伸到骨盆的肢體，被壓在一個紙板立方體內，也同樣穿著黑色襪子。

是拉差警局的德察努（Dechanut Thayasirichuti）表示，「這個人可能是謀殺案受害者，不過不是發生在我國，我們不認為遺骸是泰國本地人。遺體已經腐爛，我們相信這已經在貨櫃裡很長一段時間，才抵達泰國」。

德察努表示，警方懷疑死者是外國人，已送往曼谷警察醫院鑑識科學研究所進行分析。

有關單位並未公開回收公司的名字，也沒有披露把貨物從美國運來的船公司。每日郵報指出，對美國遊客來說，是拉差頗有知名度，因為美國遊客常去的著名度假勝地芭達雅海灘就在南方約16公里。美國海軍艦艇在該區域主要維修設施尤尼泰造船廠（Unithai Shipyard）也在是拉差。

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