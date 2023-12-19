仙台辦台日交流峰會 中國抗議違反「一個中國」原則遭拒

第9屆台日交流高峰會11月18日在日本宮城縣仙台市舉行。（中央社檔案照片）

第9屆「台日交流高峰會」上個月在日本 宮城縣仙台市舉辦。今天傳出，中國認為這是違反「一個中國」原則，向仙台市提出抗議。此舉引發仙台市的反彈，一名議員還表示，此事正暴露中國獨裁的姿態。

日本產經新聞報導，深化的台日地方議員交流的「台日交流高峰會」上個月18日在仙台市舉辦第9屆峰會。今天得知，中國向仙台市提出抗議，要求仙台市今後不要參加，此舉反而引起仙台市的反彈。

報導說，台日交流高峰會舉辦的6天後，也就是上個月24日，駐新潟中國總領事館打電話到仙台市負責台日交流高峰會活動的單位表示，「這是違反『一個中國』原則，今後不得做出違反一中原則 的言行。」要求仙台市不得發布有關台日交流高峰會的資訊、也希望仙台市相關人士今後不要參加台日交流高峰會。

宮城縣負責的主管單位大約同一時間也接到來自駐新潟中國總領事館的電話，被要求今後盡量勿參加。

本屆台日交流高峰會的執行委員會由宮城縣議會、仙台市議會的議員們組成，出席的人數約300人。

台灣方面與會人士包括駐日代表謝長廷、台南市議會議長邱莉莉；日本方面出席的人士包括仙台市長郡和子等宮城縣內的地方首長、宮城縣選出的執政黨自民黨籍眾議員 、前防衛大臣（前國防部長）小野寺五典等。

會中發表的仙台宣言指出，聯合國並未將台灣排除於國際社會，日本應進一步努力，讓台灣能早日實現加入世界衛生組織（WHO）等國際組織。

報導說，針對中國的抗議與施壓，執行委員會委員長的宮城縣議員石川光次郎受訪時說：「在311大震災之際受到台灣的關照，經常懷著感謝的心辦活動，中國沒理由抗議。」石川表示下屆高峰會也會與其他議員一起參加。

仙台市議員佐藤正昭則表示，中國政府無權限制日台議員交流，此事正暴露出中國的獨裁姿態。

台日交流高峰會從2015年在日本石川縣金澤市舉辦後，每年舉辦一次，至今在熊本市、高知市、台灣的高雄市等舉辦過，第10屆預定在台南市盛大舉辦。

台日交流高峰會過去也曾受到中國政府的打壓。第7屆於2021年11月在神戶市舉辦前，有自稱駐大阪中國總領事館職員者打電話到神戶市市長室說：「台灣是中國的一部分，（神戶市辦高峰會）是內政干涉」，要求神戶市停止舉辦。

當時擔任第7屆日台交流高峰會執行委員會事務局長的神戶市議員上畠寬弘在推特發文憤慨地表示：「日台情誼不滅，絕不向中共屈服！」結果，引來更多日本地方議員報名參加，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情當下，報名人數暴增至500人。