最強護照西班牙奪冠 美排名慘輸歐洲國家

全球最強護照TOP 10

資訊網站「Visa Guide.World」公布2023年12月全球最強護照排名，199國護照中西班牙高居榜首，其次是新加坡 ，美國排第40名，台灣第70名，中國大陸排名117，敬陪末座的是索馬利亞。

綜合外電報導，分數最高的西班牙護照多達106國免簽、30國可落地簽、有43國能免護照入境，需事先申請簽證 的國家只有18國。

新加坡位列第二，第三名至第十名依序為德國、義大利、法國、荷蘭、芬蘭、瑞典、挪威和丹麥。

亞洲最強的新加坡護照則有156國免簽、30國落地簽，僅20國須事先申請傳統簽證。新加坡以些微得分差距居次。另一個擠進前20大的亞洲國家護照為日本，名列第15名。

根據這項評比，除了新加坡第2、日本第15，前20名都是歐洲國家。南韓排名27，美國40，排名199名敬陪末座的是索馬利亞。

至於世界第二大經濟體、中國護照其實在全球的暢行度不高，在此排行榜中僅排名第117名，擁有的免簽國為46國、落地簽36國，另有118國須事先申請傳統簽證。

報導指出，該網站評估199個國家和地區的護照，參考免簽證旅行、電子旅行證、落地簽證、電子簽證、免護照旅行，及禁止進入的國家數量等多個項目，再以公式計算出分數。

VisaGuide.World指出，護照指數的不同之處在於，沒有護照的排名是相同的，這是透過他們自己的目的地重要性評分（DSS）實現的，多種因素的組合賦予每本護照獨特的價值。

目的地重要性評分（DSS）包括實施的入境政策、GDP、實力指數、旅遊指數和人類發展指數（HDI）等因素。

如果護照持有人可以免簽、電子旅行授權（ETA），DSS拿1；落地簽證DSS拿0.8，對於護照持有人在出發前必須獲得政府批准的電子簽證（e-Visa），DSS拿0.3；如果護照持有人需要在大使館申請簽證或任何其他形式的出發前政府批准的許可證，則會分配值為0；如果護照持有者不被允許進入某個國家，DSS為-0.5。