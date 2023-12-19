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以哈戰未歇 美：會續供武器給以色列

編譯中心╱綜合18日電
救援物資車隊12日排隊通過以色列和加薩走廊間的克瑞沙洛過境關卡。(路透)
救援物資車隊12日排隊通過以色列和加薩走廊間的克瑞沙洛過境關卡。(路透)

美國國防部長奧斯汀今天表示，美國會向以色列提供更多武器及彈藥，同時他警告說，伊朗必須「停止」支持襲擊紅海船隻的葉門什葉派叛軍「青年運動」。此外，位於以色列和加薩間的克瑞沙洛（Kerem Shalom）過境關卡，昨天開放救援物資車隊通行，這是以哈戰爭爆發後首度開放。

根據以色列總理辦公室發布的聲明，奧斯汀（Lloyd Austin）說「我們會繼續向以色列提供保衛國家所需的軍備…包括重要彈藥、戰術車輛和防空系統」、「我們正於紅海領導一支跨國海上特遣部隊，以維護航行自由的基礎原則。伊朗必須停止支持青年運動（Houthi）襲擊商船。」

青年運動今天稍早聲稱，他們已在紅海襲擊兩艘「跟以色列有關」的船隻，以表達對於加薩地區的支持。

此外，自10月7日以哈衝突之後就關閉的克瑞沙洛過境關卡，昨天開放救援物資車隊通行，關閉期間，援助物資只能透過加薩與埃及的拉法（Rafah）過境關卡運送，但是拉法關卡每天只能容納100輛卡車進入。由於加薩的人道情況急劇惡化，克瑞沙洛關卡開放可讓救援物資和藥品增倍。

克瑞沙洛是進出巴勒斯坦加薩走廊的主要貨物過境關卡之一，其過境速度比幾公里外的拉法過境點快得多。

另據英國衛報報導，以色列國防軍遭目擊用推土機活埋巴勒斯坦人，巴勒斯坦衛生部長阿爾凱拉（Mai Alkaila）要求國際組織徹查。

巴勒斯坦官方通訊社瓦法社（Wafa）報導，阿爾凱拉引述不只一名目擊者證詞表示，國防軍上周在北加薩展開致命襲擊，期間在少數仍正常運作的阿德萬醫院（Kamal Adwan Hospital）外，操作推土機活埋巴勒斯坦人。

歐洲地中海人權監察組織也援引目擊者表示在沙土堆中看到至少一具屍體，呼籲展開獨立調查。

以色列國防軍遭目擊用推土機活埋巴勒斯坦人，巴勒斯坦衛生部長阿爾凱拉要求國際組織徹...
以色列國防軍遭目擊用推土機活埋巴勒斯坦人，巴勒斯坦衛生部長阿爾凱拉要求國際組織徹查。圖為以軍襲擊北加薩阿德萬醫院。(路透)

加薩 以色列 巴勒斯坦

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