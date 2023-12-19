以哈戰未歇 美：會續供武器給以色列

救援物資車隊12日排隊通過以色列和加薩走廊間的克瑞沙洛過境關卡。(路透)

美國國防部長奧斯汀今天表示，美國會向以色列 提供更多武器及彈藥，同時他警告說，伊朗必須「停止」支持襲擊紅海船隻的葉門什葉派叛軍「青年運動」。此外，位於以色列和加薩 間的克瑞沙洛（Kerem Shalom）過境關卡，昨天開放救援物資車隊通行，這是以哈戰爭爆發後首度開放。

根據以色列總理辦公室發布的聲明，奧斯汀（Lloyd Austin）說「我們會繼續向以色列提供保衛國家所需的軍備…包括重要彈藥、戰術車輛和防空系統」、「我們正於紅海領導一支跨國海上特遣部隊，以維護航行自由的基礎原則。伊朗必須停止支持青年運動（Houthi）襲擊商船。」

青年運動今天稍早聲稱，他們已在紅海襲擊兩艘「跟以色列有關」的船隻，以表達對於加薩地區的支持。

此外，自10月7日以哈衝突之後就關閉的克瑞沙洛過境關卡，昨天開放救援物資車隊通行，關閉期間，援助物資只能透過加薩與埃及的拉法（Rafah）過境關卡運送，但是拉法關卡每天只能容納100輛卡車進入。由於加薩的人道情況急劇惡化，克瑞沙洛關卡開放可讓救援物資和藥品增倍。

克瑞沙洛是進出巴勒斯坦 加薩走廊的主要貨物過境關卡之一，其過境速度比幾公里外的拉法過境點快得多。

另據英國衛報報導，以色列國防軍遭目擊用推土機活埋巴勒斯坦人，巴勒斯坦衛生部長阿爾凱拉（Mai Alkaila）要求國際組織徹查。

巴勒斯坦官方通訊社瓦法社（Wafa）報導，阿爾凱拉引述不只一名目擊者證詞表示，國防軍上周在北加薩展開致命襲擊，期間在少數仍正常運作的阿德萬醫院（Kamal Adwan Hospital）外，操作推土機活埋巴勒斯坦人。