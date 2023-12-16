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日本自民黨政治獻金風暴 檢方出手調查議員本人

中央社／東京16日綜合外電報導
日本政治獻金醜聞愈演愈烈。（美聯社）
日本政治獻金醜聞愈演愈烈。（美聯社）

日媒報導，相關人士透露，有關日本執政黨自民黨內最大派閥「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，東京地方檢察廳特別搜查部已開始針對疑似涉案議員聽取本人說法。

自民黨內涉及政治獻金募款餐會收入申報不實疑雲的派閥，已知除了安倍派（清和政策研究會）與二階派（志帥會）外，相關人士透露，連首相岸田文雄過去曾擔任會長的岸田派（宏池會），可能都有在政治獻金收支報告書上低報實際收入的情況。

日本富士新聞網報導，研判東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）將同步針對派閥及議員方面展開調查。

檢方懷疑安倍派涉嫌未如實申報政治獻金募款餐會販售餐券超額收入，且將超額收入作為「回扣」回流給派閥所屬議員，目前預想5年「回扣」總額上看約5億日圓（約351.6萬美元）。

根據採訪相關人士得知，從派閥方面收受逾1000萬日圓「回扣」的議員人數，有可能多達約20人。

TBS電視台報導，東京地檢特搜部在此之前已針對安倍派會計負責人，及疑似收受「回扣」的幾名議員方面的秘書等人聽取說法；接下來的調查將進入直接聽取議員本人說明的新階段。

有關這次爆發的政治獻金風暴，相關人士透露，安倍派所屬議員有販售募款餐會餐券的配額，超過配額的金額被用來作為給議員的「回扣」。這些「回扣」金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊內的「小金庫」（秘密資金）。

安倍 日本 岸田文雄

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