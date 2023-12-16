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南海緊張加劇之際 日本、東協峰會擬同意強化海上安全合作

編譯高詣軒／即時報導
日本首相岸田文雄（右二）16日在東京會晤到訪的馬來西亞首相安華（左三，著黑色眼鏡者）。（美聯社）
日本首相岸田文雄（右二）16日在東京會晤到訪的馬來西亞首相安華（左三，著黑色眼鏡者）。（美聯社）

日本東南亞國協16日起舉行峰會。時值中國與東南亞國家在南海的緊張加劇，根據法新社看過的該峰會最終聲明草稿，日本和東南亞國家領袖擬將同意致力增進安全合作，包括在海事安全方面。

北京與菲律賓船隻近期在具主權爭議的南海海域爆發緊張，雙方一度碰撞，北京船隻並對菲船使用高壓水柱。日本13日已對「危險舉動」表達嚴正關切。日方並稱贊同菲國長期抗議在南海的不法海上權益聲索、軍事化、脅迫行動、使用武力的威脅。

日本11月同意協助菲律賓購置海巡船隻並提供雷達系統，雙方也正在討論開放部隊部署在對方的領土。

日本首相岸田文雄16日也表示，已和馬來西亞首相安華同意強化戰略連結，日方會提供相當於4億日圓（約281.4萬美元）用於示警和監視的設備。

岸田說，世界來到歷史性轉折點，日本相當重視和馬來西亞等東協成員加強合作，以維護並鞏固自由開放的法治國際秩序，確保世人的人性尊嚴受保護。

法新社指出，除馬來西亞、菲律賓，台灣、汶萊和越南也在南海有主權聲索領土重疊。美國重要盟國日本和北京之間也具領土主權爭端；日本正在增加其國防支出，並已在亞太地區增進安全合作，包括與南韓、澳洲等國。

官員指出，除安全問題，日本也預計藉由前述峰會推進能源合作；18日預計舉行其「亞洲・淨零排放共同體」倡議的會議，澳洲總理艾班尼斯亦計畫遠距與會。

日本正在推展自家再生能源產業，但也因為在亞洲各地提供大規模公共融資用於化石燃料相關項目，備受環保團體抨擊。日本持續尋求輸出混氨燃燒、碳捕捉等可降低燃煤電廠排放量的技術，但批評者質疑這些方法未經驗證且昂貴。

日本 東南亞 澳洲

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