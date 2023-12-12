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哈瑪斯仍握137人質 逼以色列談判

編譯中心／綜合11日電
以色列10日聲稱國防軍坦克進攻加薩南部城市甘尤尼斯中心地帶，並稱數十名哈瑪斯武裝分子投降，不過遭哈瑪斯駁斥；圖為以色列士兵8日在加薩執行任務。（路透）
以色列10日聲稱國防軍坦克進攻加薩南部城市甘尤尼斯中心地帶，並稱數十名哈瑪斯武裝分子投降，不過遭哈瑪斯駁斥；圖為以色列士兵8日在加薩執行任務。（路透）

哈瑪斯10日警告，他們會持續抵抗「野蠻的占領者」以色列，除非滿足他們的要求，否則沒有人質可以活著離開加薩

哈瑪斯武裝支翼「卡薩姆旅」發言人歐貝達表示：「如果沒有進行換人談判並滿足抵抗運動提出要求，法西斯主義敵人與其傲慢的領導階層就無法帶走活著的人質。」

以哈為期一周的休戰協議於12月1日破局，休戰期間哈瑪斯釋放105名人質，包括80名以色列人，換取240名被關在以色列監獄的巴勒斯坦囚犯。

以色列9日表示，還有137人被扣留在加薩。

居中斡旋的卡達表示，仍在努力協商取得新的休戰協議並讓更多人質獲釋，但警告以色列連番轟炸，正在降低成功機會。

歐貝達表示，哈瑪斯將會繼續與以色列作戰，「我們別無選擇，只能在每個街區、街道與巷弄對抗這個野蠻的占領者。」

美聯社報導，以色列則暗示，為了擊敗哈瑪斯，他們已準備打一場耗時數月甚至更久的戰爭。以色列國安顧問哈尼比說，美國並未對以色列設下達成目標的期限。

路透報導，以色列10日展開新一波大規模攻勢，進攻加薩南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）中心地帶，並稱數十名哈瑪斯武裝分子投降，不過哈瑪斯駁斥「錯誤且毫無根據」。

甘尤尼斯居民表示，經過整夜激戰，以色列坦克抵達城市的南北主幹道，而戰機正在攻擊以西地區。隨著不斷傳來砲彈爆擊聲，濃濃黑煙在城市上空升起，到處都是流離失所的平民。

加薩衛生部表示已有1萬8000人在戰爭中喪生、4萬9500人受到輕重傷，還有數千人至今下落不明。

推動停火未果的聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示加薩正在分崩離析，「公共秩序很快會崩潰，更糟糕的是可能會爆發傳染病，還有大量難民逃亡到埃及。」

以色列 哈瑪斯 加薩

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