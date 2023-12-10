G7部長會議共同聲明 打擊跨國詐騙及因應生成式AI風險

G7 一場部長會議今天進行最後一天議程並通過共同聲明，與會人士同意聯手打擊日益猖獗的跨國組織詐騙，並共同採取對策來因應生成式人工智慧（AI ）帶來的可能風險。

日本 放送協會（NHK）報導，七大工業國集團內政及安全部長會議（G7 Interior and Security Ministers' Meeting），12月8日起在日本茨城縣水戶市召開，今天進行最後一天議程並通過共同聲明。

共同聲明重點之一就是針對「跨國境進行的組織詐騙採取對策」。

英國一年遭受組織詐騙的被害金額高達逾4100億日圓（約新台幣889億元），是日本2022年被害金額371億日圓的約11倍；在美國，遭到以印度等南亞地區為據點的詐騙機房詐騙被害金額，一年也高達逾1400億日圓。

為遏止這樣的犯罪被害，G7各國同意聯手採取對策打擊跨國境的組織詐騙。

另外，G7成員國也針對因應快速發展的生成式AI風險進行商議。

共同聲明指出，各國普遍認知到生成式AI有可能被運用在犯罪或恐怖行動上，因此將推動共享最新情報、提升調查機關能力及強化跟產業界的合作。

共同聲明其他內容還包括，作為針對兒童性剝削問題的對策，將敦促社群網路平台業者等強化保護兒童的功能等；站在經濟安全保障觀點，為防止政府機關與企業的先進技術與情報外流，成員國將強化彼此合作等。