上千洛興雅人湧進 印尼官員：犯罪集團涉嫌洛興雅人口販運

緬甸少數民族洛興雅人近來有上千人湧進印尼，印尼政治、法律與安全事務統籌部長馬福指出，印尼國內有組織涉嫌參與洛興雅人口販運行動，相關案件已移交國家警察局調查。圖為洛興雅兒童在印尼亞齊省布朗烏拉姆登陸後休息。（路透）

緬甸 少數民族洛興雅人近來有上千人湧進印尼 ，印尼政治、法律與安全事務統籌部長馬福指出，印尼國內有組織涉嫌參與洛興雅人口販運行動，相關案件已移交國家警察局調查。

最近抵達印尼的緬甸洛興雅人（Rohingya）數量激增，今天又有315名洛興雅人抵達印尼亞齊省（Aceh）。「時代報」（Tempo）今天報導，印尼政治、法律與安全事務統籌部長馬福（Mahfud MD）昨天警告，印尼國內有組織可能涉嫌與緬甸穆斯林少數民族洛興雅人口販運有關的行動。

聯合國 難民事務高級專員公署（UNHCR）曾表示，11月以來，已有1200名在緬甸被迫害的少數民族洛興雅人在印尼上岸。

馬福昨天說：「根據我和幾個部會開會後的結果，我們國內一些組織參與販賣洛興雅難民的行爲，部分難民被送到這裡販賣，這是一個集團所為。」

馬福的說法與前一天印尼總統佐科威（Joko Widodo）的聲明相符。佐科威8日透過聲明表示，他懷疑人口販運是近期類似船隻不斷在印尼靠岸的幕後原因。

印尼並未簽署1951年的聯合國難民公約（Refugee Convention），但曾接收抵達該國海岸的難民。最近大量洛興雅人湧進印尼，在社群媒體引發強烈反彈，大多數類似船隻在亞齊省靠岸，這也讓該省的人出現一些抵制。

馬福指出，人口販運相關案件已移交至國家警察局，以便進一步調查。他並表示相關部門正盡全力解決洛興雅難民的社會及政治問題，呼籲民眾保持耐心。

他說：「這是一個人道主義問題，他們（洛興雅人）被迫逃離緬甸，馬來西亞和澳洲等鄰國都已經停止接收他們。」馬福並補充，政府將努力在國內問題和人道主義問題間取得平衡。

美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）今天報導指出，洛興亞難民收容所的安置能力已超過上限。

洛興雅人多年來持續逃離佛教徒佔多數的緬甸，在那裡他們常被視為來自南亞的外國入侵者，不但被剝奪公民身分，還會遭受虐待。