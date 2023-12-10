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葉門叛軍「青年運動」襲紅海商船 以色列：國際若不遏止將會代勞

編譯高詣軒／即時報導
葉門西部荷台達省薩利弗港靠岸船隻，攝於5日。（歐新社）
葉門西部荷台達省薩利弗港靠岸船隻，攝於5日。（歐新社）

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯10月引爆新一波以巴衝突後，同受伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」不時襲擊以色列。美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列國安顧問哈尼比9日針對青年運動近期鎖定侵襲紅海商船表示，若國際社會未能予以遏止，以國準備好展開行動。

哈尼比向以媒「12頻道」指出，以國總理內唐亞胡已和美國總統拜登和若干歐洲領導人談過，討論青年運動在紅海鎖定據信和以色列有關聯的商船。

他說，以色列正給予全球一些時間，以便籌畫阻止相關情事，但若未見到國際行動安排，鑒於此事是全球性的議題，以國將付諸行動來掃除青年運動的海上圍困。

青年運動為伊斯蘭教什葉派政治暨軍事組織，自2014以來就在葉門內戰中對抗沙烏地阿拉伯支持的聯軍，近兩個月則加劇海上活動。路透報導，青年運動9日已表明，會鎖定航向以色列的所有船隻，無論國籍為何，警告各地國際船運業者不要與以國港口往來。

CNN指出，美方軍艦已在當地保護船運進行。美軍官員先前表示，一艘美艦曾在紅海南部擊落多架無人機，據信來自青年運動控制的葉門局部。其中一起事件裡，3艘商船在紅海的國際水域遇襲。

時值青年運動近期發動一連串飛彈攻擊，美軍官員說，正在考慮強化一條紅海航運要道周邊的商船保護。

美國已和多國參與、負責保護紅海航運的海軍特遣部隊「聯合海上部隊」（Combined Maritime Forces）成員討論，尋求增進當地安全的方法。美國官員公開說過，討論聚焦在護送紅海船隻通過曼德海峽、進入亞丁灣的可能性。該條狹窄渠道位於葉門和其南方的「非洲之角」之間。

哈尼比亦談及加薩戰事發展，表示美方並未給予以色列結束加薩作戰的期限，不過美、以「共享相同目標」。哈尼比並說，加薩戰事恐無法在數周之間落幕，且也不敢確定作戰時間可用「月」來計數。

以色列 加薩 拜登

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