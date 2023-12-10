美否決停火案 再售以色列坦克彈藥 阿巴斯：犯戰爭罪

聯合國安理會8日表決阿拉伯聯合大公國7日提出要求加薩 緊急人道停火的決議案，結果以13票贊成、常任理事國美國一票否決及英國一票棄權，未能通過。巴勒斯坦 自治政府主席阿巴斯譴責美以沆瀣一氣犯下戰爭罪，美國必須為加薩平民的流血負責。

此外，中央社引述法新社報導，美國國務院9日證實，已透過緊急軍售程序，向以色列 出售近1萬4000發坦克彈藥，總價為1.065億美元。國務院表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）確定「存在緊急情況，需要立即向以色列政府出售武器」，因此決定繞過國會審查正常程序。

衛報報導，人權觀察組織指出，美國向以色列提出武器和「外交掩護」，涉嫌在加薩「共謀犯下戰爭罪」。

人權觀察組織表示，美國繼續向以色列提供武器和外交掩護，幫助其在加薩實施「暴行」，從而冒著「共犯戰爭罪」的風險。

美國8日否決聯合國安理會要求以巴停火的決議後，「人權觀察」（Human Rights Watch）駐聯合國主任夏邦諾（Louis Charbonneau）發表聲明稱，美國的否決使得安理會無法做出華府始終要求的一些呼籲，包括遵守國際人道法、保護平民和釋放所有被扣為人質的平民。

聲明繼續說道，透過繼續向以色列提供武器和外交掩護，幫助其實施暴行，包括集體懲罰加薩的巴勒斯坦平民，美國面臨犯下戰爭罪的風險。

於此同時，以軍步步進逼，一邊對加薩地帶發動軍事進攻，一邊「建議」約200萬巴勒斯坦平民撤到位於加薩西南部沿岸馬瓦西的「安全區」。該「安全區」面積僅8.5平方公里，比占地12.55平方公里的香港國際機場還要小。

英國廣播公司（BBC）報導，逃到馬瓦西的男子加內姆說，他之所以來到這裡，是因為「以軍一直指引人們到這」，但該地區「既不人道也不安全」。

馬瓦西是毗鄰地中海的一塊狹長地帶，大部分都是沙丘和農田，幾乎沒有建築物。巴勒斯坦婦女拉布表示，本以為馬瓦西是「可以躲避密集轟炸和戰亂的安全區」，但到了才發現，這裡幾乎沒有生活所需的服務設施，「根本不適合人類居住」，「水來一天斷十天，電也是一樣」。