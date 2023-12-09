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人蛇拐到外國從事網路詐騙 犯罪產業日趨國際化

中央社／曼谷8日綜合外電報導
犯罪產業日趨國際化，源頭不僅限於東南亞，遠至拉丁美洲都有詐騙中心。情境示意圖。（Ingimage）
犯罪產業日趨國際化，源頭不僅限於東南亞，遠至拉丁美洲都有詐騙中心。情境示意圖。（Ingimage）

國際刑警組織（INTERPOL）今天表示，首波針對人口販運和網路詐騙掛鉤的取締行動顯示，犯罪產業日趨國際化，源頭不僅限於東南亞，遠至拉丁美洲都有詐騙中心。

路透報導，國際刑警組織表示，20多個國家的執法單位今年10月搜查數以百計非法交易和走私熱點，據了解，其中許多被用來販運被害人以進行網路詐騙，規模宛如企業運作，被害人經常遭受肢體暴力。

國際刑警組織說，這場協作行動導致數百人被捕，同時顯示犯罪活動「地理足跡不斷擴大」，案例包括馬來西亞人被高薪工作機會誘騙到秘魯；以及烏干達人被帶到杜拜，然後到泰國和緬甸，他們被持槍的守衛關押，被迫學習如何詐騙銀行業者。

雖然多數案例仍然發生在東南亞，但國際刑警組織弱勢群體事務助理主任納魯貝加（Rosemary Nalubega）在聲明中說：「這種作案手法正在蔓延，被害人來自其他大洲，甚至遠至拉丁美洲都有新的詐騙中心。」

這種現象出現在東南亞，聯合國表示有數十萬人遭到犯罪集團拐賣，被迫在詐騙中心和其他近年興起的非法網路活動中工作。

聯合國說，快速成長的詐騙中心每年產生數以十億計美元的收入。

路透社上個月一項調查詳述犯罪活動的出現及資金運作，檢視一個在泰國以中國公民名義註冊的加密帳戶，如何從美國區塊鏈分析公司所稱與詐騙有關的加密錢包收到數百萬美元；其中一名受害者是美國公民。

東南亞 泰國 聯合國

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