捲入「收回扣」醜聞 日本官房長官松野博一恐下台

日本內閣官房長官松野博一。（路透）

有關涉入日本 執政黨自民黨內最大派閥「安倍 派」（清和政策研究會）發生的政治獻金募款餐會申報不實疑雲，傳出首相岸田文雄已在檢討讓內閣官房長官松野博一去職。

日本共同社報導，政府相關人士今天透露，如果官房長官真的換人，在日本政壇誠屬罕見。官房長官是日本內閣的重要職務，一旦去職勢將對岸田帶來打擊。

自民黨內都不挺 請辭恐難免

松野到2021年10月止共擔任約2年的安倍派事務總長一職，被懷疑收受來自安倍派逾千萬日圓「回扣」，且未依法登載政治獻金收支報告書上。

日本放送協會（NHK）報導，有關松野方面疑似收受派閥給的「回扣」卻未適當申報，自民黨內已出現「請辭恐難避免」的聲音。岸田將關注對執政造成衝擊之餘，慎重檢討因應之道。

讀賣新聞報導，日本政壇很少發生內閣官房長官請辭。如果松野果真請辭，將是岸田內閣2021年10月上路後，第5位因醜聞等請辭的閣員。

松野是出身千葉縣第3選區的眾議員 ，目前當選8屆。他曾任文部科學大臣及自民黨總務會長代理執行等要職，從岸田內閣上路後就擔任內閣官房長官。

日本經濟新聞報導，到12月8日自民黨內認松野應請辭的看法愈來愈強，在野黨也要求松野必須說明事實並去職。

5年「回扣」金額疑逾千萬日圓

相關人士透露，松野疑似收受安倍派募款餐會收入「回扣」，且未刊於政治獻金收支報告書。這些未刊載的收入總額，最近5年可能超過1000萬日圓。

相關人士表示，涉收受「回扣」又未刊載政治獻金收支報告書者除松野外，還包括自民黨國會對策委員長、安倍派事務總長高木毅，以及自民黨參議院幹事長世耕弘成。

東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部），正以涉違政治資金規正法（類似台灣政治獻金法）展開調查。

岸田8日在眾議院預算委員會談到松野去留時稱「希望（松野）能以政府發言人身分確實對外宣傳」，否認有意撤換。

不過，松野本人同天在備詢時僅不斷表示「希望仔細調查並進行適當因應」。

自民黨內也有人士認為「（松野）請辭可能只是時間問題」。

相關人士透露，安倍派所屬議員有販售募款餐會餐券的配額，超過配額的金額被用來作為給議員的「回扣」。這些「回扣」金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊內的「小金庫」（秘密資金）。

目前傳出安倍派方面未刊載總金額超過一億日圓，而有領到「回扣」的議員方面，甚至有單一人就領到數千萬日圓的情況。

安倍派從2018年到2022年所舉辦的募款餐會，總計募得約6億6000萬日圓政治獻金，由於爆出刊載不實，實際募款金額可能更多。

關於自民黨內派閥政治獻金申報不實疑雲，有人針對5派閥未如實刊載募款餐會收入向東京地方檢察廳告發。東京地檢特搜部在調查過程中發現，安倍派與二階派（志帥會）涉漏報高額獻金。

政治獻金刊載不實 將面臨刑責與罰金

日本政治資金規正法規範各政黨等團體的會計負責人，必須在政治獻金收支報告書如實申報。若確認有未刊載或刊載不實情事，將面臨5年以下有期徒刑或100萬日圓以下罰金。

日本的政治獻金募款餐會指的是政治人物或團體為募集活動資金所舉辦的活動。根據政治資金規正法規定，從活動收入扣去支出經費後所剩資金，可以用作政治活動。

單次募款餐會如果從單一個人或法人等收到逾20萬日圓捐款，必須在政治獻金收支報告書刊載捐款方姓名及住址。單次募款餐會收入若超過1000萬日圓，就被稱為「特定募款餐會」，必須刊載舉行日期及收入金額等事項。