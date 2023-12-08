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「沒貢獻者別來」 英緊縮移民擬年減30萬人

編譯中心／綜合7日電
英國首相蘇納克決收緊移民政策，直言「對英國沒貢獻者別來」。（路透）
英國首相蘇納克決收緊移民政策，直言「對英國沒貢獻者別來」。（路透）

英國政府宣布，將要緊縮移民政策，計畫要讓英國淨移民人數，每年減少30萬；而縮減的主要對象，則是針對學生簽證與醫護簽證。英國內政大臣柯維立宣稱「英國已經受夠了」；英國首相蘇納克也支持柯維立的立場，並且直言「不能為英國做出貢獻者，就別來英國了」。

綜合媒體報導，蘇納克日前直指，英國脫歐的原本目標之一，就是要管控好英國移民數目，沒想到在政客睜一隻眼，閉一隻眼，多一事不如少一事的心態下，英國新移民的數量「不降反升」，現在「是改變的時候了」。

他強調，英國確實有庇護難民的光榮傳統，但這不能以移民政策為代價，更何況，現在有許多移民到英國，並不是為了逃離迫害或戰爭，也並非從事英國真正需要的工作；英國只看到移民制度愈來愈被嚴重濫用，這對「誠實、勤奮」的英國人民來說，根本就不公平。

蘇納克舉例說，濫用制度的新移民，加重了當地住房和醫療壓力，而企業可以低價僱用外國工人，導致英國工作者的利益被削弱，所以政府決定推出減少移民的新計畫，包含限制依親資格、外來者收入門檻大幅拉高，證明自己不會成為英國社福體系的負擔。

蘇納克並強調，非法入境者將會被扣留並迅速移送到另一個安全國家，新移民不斷過量湧入的「旋轉木馬」必須被結束。

蘇納克表示，英國政府決定推出減少新移民計畫，包括了限制依親資格，以及大幅調高移民者的收入門檻，證明自己不會成為英國社會的負擔，並且傳達一個簡單的訊息，也就是「不能為英國做出貢獻的人，那就別來了」。

移民 學生簽證 依親

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