英國也限制移民 執政黨保政權 目標年減30萬人

圖為抵達英國倫敦希斯洛機場的旅客排隊等候入境手續。（路透資料照片）

英國去年淨移民 人數創下歷史新高，首相蘇納克面對保守黨明年大選可能落敗及減少移民壓力，4日宣布明春起收緊移民政策，5項新措施包括禁止護理外勞帶同家人赴英、大幅提高申請技術和家庭簽證的最低年收入要求等，目標是未來幾年每年減少30萬移民。惟措施被質疑將加劇護理業界缺人問題。

中央社引述法新社報導，首相蘇納克辦公室宣稱這些提案是「有史以來對合法移民最嚴厲的打擊」，但批評人士說，這將損害面臨人員短缺的國民保健署（NHS）。

移民將成為最遲必須在2025年1月舉行的全國選舉的關鍵議題，目前選情對主要反對黨工黨（Labour）有利。

內政大臣柯維立（James Cleverly）批評，多年來衛生和護理工作者簽證被「濫用」。內政部數據顯示，截至今年9月的一年間批出的衛生和護理工作簽證 增加逾一倍至近14.4萬份，持證者帶同移英的家屬近17.4萬人。

保守黨內不少右派議員讚許新移民政策，惟嫌太晚出台。不過新措施也被批評將加劇英國部分工種人手不足的問題，保守黨國會議員尤俊士質疑，修例只對銀行家、律師、會計師等「英國不需要」的專業人士提供了優先機會，很難招聘英國實際需要的人才，例如護理人員、食物業、製造業和旅遊業工人。

最大在野黨工黨批評新措施沒有提及培訓要求和勞動力計畫。

根據英國國家統計局上月底數據，截至今年6月底的12個月，淨移民人數（入境人數減離境人數）為67.2萬，較之前一年的60.7萬增加11%。當局同時上調2022年淨移民人數至74.5萬，創下歷來最高紀錄。

數據也反映保守黨政府未能兌現脫歐 可遏止移民的承諾，截至6月底的一年內，共有118萬名入境後逗留至少12個月的外國人，其中96.8萬人來自非歐盟國家，前5位為印度、奈及利亞、中國、巴基斯坦和烏克蘭；理由方面，求學逗留者最多（39%），工作居次（33%），人道主義有9%。