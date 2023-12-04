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給焦急家屬交代 以當局已宣布8名人質被囚期間身亡

編譯高詣軒／即時報導
耶路撒冷街頭張貼著據信被綁至加薩的人質相片，民眾3日佇足檢視。（美聯社）
耶路撒冷街頭張貼著據信被綁至加薩的人質相片，民眾3日佇足檢視。（美聯社）

以色列出兵加薩並與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯間接談判，試圖救回被挾至加薩的人質，但路透報導，以色列當局已宣布部分失蹤人質身亡，希望給焦急的家屬有個交代。自從此前的以哈休戰以來，以國已稱7名平民和1名軍官在被囚期間喪生。

報導指出，以國政府已設立3人的醫療委員會，透過檢閱10月7日哈瑪斯突襲的相關影片，辨識被綁人質是否有受致命傷的跡象，並向先前休戰期間獲釋的人質取得證詞，交叉對照。率領該委員會的以國衛生官員米茲拉希（Hagar Mizrahi）說，即使未有醫師看著遺體正式宣布死亡，這些資訊足以判定部分人質喪生。

遭綁架的人質約240名，其中百餘名在本月1日結束的一周休戰期間獲釋，換取以色列釋放巴勒斯坦囚犯和更多人道物資進入加薩。以色列稱，在加薩的人質尚有137人，但無法隨時掌握其狀況。

哈瑪斯方面未證實相關人質數字。此前，哈瑪斯曾宣稱數十名人質在以軍空襲時喪生、一度揚言處決人質，並透露部分人質是由其他巴勒斯坦武裝團體掌控。

米茲拉希說，委員會其他成員包括一名法醫病理學家和一名創傷臨床醫師，他們反覆且仔細檢視哈瑪斯攻擊者拍攝的畫面、巴勒斯坦目擊者的手機影像，以及有關挾持人質的監視器畫面，來判定威脅生命的傷勢並發現呼吸或其他必要反射動作停止。

其他考量包括綁架者對人質粗暴對待、在加薩取得充分醫療照顧的機會低，以及獲釋人質的相關敘述。米茲拉希說，該委員會力求完善，判定死亡時需要成員們一致同意。

此前，曾有原被認為身亡後證實仍存活的例子。一名女童韓德（Emily Hand）10月7日當天失蹤，其父親原被「非正式」告知女兒遇害，但其實她被擄為人質，後來在先前休戰時獲釋。

米茲拉希向以色列公共廣播公司（Kan Radio）說，認定死亡從來不是易事，在當前困境下尤不容易，她的委員會致力回應人質家屬希望得到盡可能獲悉消息的心願。

加薩 哈瑪斯 以色列

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