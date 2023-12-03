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委內瑞拉舉行公投 要爭蓋亞那富藏石油地區主權

中央社／卡拉卡斯3日綜合外電報導

委內瑞拉宣稱擁有鄰國蓋亞那境內富藏石油的艾瑟奎波（Essequibo）地區主權可追溯至逾百年前，委國今天則舉行全民公投，盼藉此加強對這塊土地的主權主張。

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）的街道兩旁牆上貼著海報，上頭寫著：「艾瑟奎波是我們的！」這是委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府發起一連串密集行動的一環。

馬杜洛本月1日於卡拉卡斯一場集會向大批民眾說道：「我們有責任在艾瑟奎波升起國旗，展開收復歷史失土的新階段。」

法新社報導，無論委內瑞拉大約2000萬選民投票的結果如何，短期內都不會改變艾瑟奎波現狀。況且艾瑟奎波的人民沒有投票，委國公投也不具約束力。

蓋亞那今年9月為外海石油勘探區進行國際招標，並於10月宣布發現重大油藏後，兩國緊張逐步加劇。蓋亞那的石油儲量與中東產油國科威特相當。

值此之際，馬杜洛政府的言辭更為尖銳，並於當地進行軍事演習。

過去數十年來，委內瑞拉一直聲稱擁有艾瑟奎波的主權，即便這塊16萬平方公里的地區占蓋亞那國土面積2/3以上，境內12萬5000人口也約占蓋亞那總人口數的1/5。

委內瑞拉聲稱，委蓋兩國以艾瑟奎波河（Essequibo River）為天然邊界，河流以西土地屬委內瑞拉，以東屬蓋亞那，這如同在1777年西班牙統治下所宣布的那樣，後來是英國於19世紀不當侵占委內瑞拉的領土。

蓋亞那則聲稱現行邊界早在英國殖民時代就劃定，並於1899年得到仲裁法院確認。蓋亞那當局還指出，聯合國最高司法機關國際法院（ICJ）也已認證這項結論。

蓋亞那要求國際法院阻止委內瑞拉公投，並指這項公投無異是侵犯國際權利，但請求並未獲得結果。

國際法院1日呼籲委內瑞拉，不要對這塊爭議性土地採取行動來改變現況，但國際法院並未提及全民公投。卡拉卡斯當局則矢言無論如何都會繼續進行公投。

蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）當天在杜拜出席聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）時表示：「我們認為，國際爭端的仲裁解決應是靠司法，而不是武力。」

馬杜洛也於同一天猛烈抨擊阿里，稱他「魯莽且無禮」，還暗示說阿里為美國能源大廠埃克森美孚公司（ExxonMobil）效力。

蓋亞那 公投 石油

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