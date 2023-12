影／菲律賓遇7.6強震發海嘯警報 民眾倉皇逃生畫面曝光

路透報導,菲律賓南部民答那峨島(Mindanao)2日發生芮氏規模7.6強震,當局隨即發布海嘯警報並啟動撤離,不過太平洋海嘯警報中心後續表示風險已解除,目前亦無傳出重大傷亡,但是當地餘震不斷。

美國地質調查所指出,地點位於菲律賓南部民答那峨島南蘇瑞高省(Surigao Del Sur Province)希納特萬(Hinatuan)東北方約21公里處,震源深度為32公里,屬於淺層地震 。

太平洋海嘯警報中心在地震發生後警告菲律賓部份海岸浪高恐怕比平常高出至多3公尺,不過稍後又表示海嘯威脅已解除。

而日本 氣象廳表示,日本南部伊豆群島的八丈島觀測到40公分高海嘯,受到波及的包括太平洋沿岸的九州至關東和奄美群島地區。

菲律賓火山地震研究所(Phivolcs)建議南蘇瑞高省及東納卯省(Davao Oriental)民眾「立即撤離」到較高的地方,或是較遠的內陸地區。

社群平台上X也陸續傳出地震當下民眾反應,只見天搖地動之際,店家員工機警跳出屋外,大街上倉皇逃生。

Video shows the strength of tremors in #Philippines as south east Asian is rocked by series of earthquakes.



More and more videos are pouring in revealing the intensity of massive shocks above reading 7 on Richter scale.



#EarthquakePH #earthquake #Tsunami pic.twitter.com/nIXdP8Ym3m