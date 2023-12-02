美英澳合作推進深空雷達 澳洲站點2026啟用

澳洲國防部長馬勒斯（前左）、美國國防部長奧斯丁（中）及英國國防大臣夏普斯（前右）在美國加州舉行第二次「澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）國防部長會議」。（圖取自facebook.com/richardmarlesmp）

美、英、澳達成共識合作增進深空先進雷達能力，澳洲 深空先進雷達能力站點預計2026年啟用。澳洲國防部 長馬勒斯說，這將有助澳洲在區域的戰略威懾。

澳洲國防部今天表示，在美國加州舉行第二次「澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS ）國防部長會議」，談到加快為三個合作伙伴提供及時可靠資訊的能力。澳洲政府已與美國和英國達成協議，進一步推進澳洲國防空間能力。

澳洲國防部指出，澳洲、美國和英國將在深空先進雷達能力（Deep Space Advanced Radar Capability）進行合作。這種能力將提供24小時持續的全球覆蓋，以跟蹤和識別深空中的物體，提高檢測和威懾能力。

澳洲國防部表示，澳洲深空先進雷達能力站點將設在西澳（Western Australia）艾斯茅斯 （Exmouth）附近，預計2026年啟用。

澳洲國防部指出，這個場地的建設預計將創造多達100個就業機會，並透過場地的營運和維持為澳洲工業帶來更多機會。

澳洲副總理、國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，澳洲面臨自第二次世界大戰結束以來最具挑戰的戰略環境。

馬勒斯表示，加強澳洲在太空領域的防禦能力，並與合作伙伴合作，是我們對不斷變化戰略環境的謹慎回應，也表明政府致力於提升國軍能力，並深化AUKUS夥伴關係。

馬勒斯說，這項投資有助澳洲在區域的戰略威懾。澳洲將繼續與伙伴合作，建設一個穩定、和平、繁榮的區域環境。

澳美英為長期盟友，3國強化關係令北京坐立不安。在3國今年公布澳洲採購潛艦的協議後，中國警告他們正踏上一條「錯誤與危險的道路」。