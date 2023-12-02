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COP28直擊／失落的化石燃料談判？油國代表：難達協議

特派記者林奐成／杜拜採訪即時報導
聯合國第28屆氣候峰會（COP28）今進入第三天。（特派記者林奐成／攝影）
聯合國第28屆氣候峰會（COP28）今進入第三天。（特派記者林奐成／攝影）

聯合國第28屆氣候峰會（COP28）今進入第三天，前兩天由於「損失與損害基金」（Loss and Damage Fund）達成重大進展，鎂光燈都聚焦在開發中國家遭受的災變及氣候調適；然而，峰會談判另一核心「如何減少化石燃料使用」卻遭到忽略，本報走訪峰會現場，詢問產油大國談判代表，了解他們如何看待此議題。

伊拉克環境保護委員會下屬之「氣候調適與減緩部」部長穆斯塔法（Mohanad A. Mustafa）在會場受訪時說，伊拉克已逐漸減少用化石燃料發電，目前該國能源組成約20%再生能源、10%天然氣和70%燃煤加燃油，但要完全「淘汰化石燃料」確實不容易。伊拉克是全球十大產油國之一，每日產量可達455.3萬桶，儲量則占全球總儲量的8%。

外界關注，本屆峰會是否能達成「逐步淘汰化石燃料」（Phase Out）的重大協議？身兼談判代表的穆斯塔法坦言：「不太可能，因為像我的國家，經濟奠基於化石燃料之上，基礎建設、工廠、車輛等等，所以我不認為能達成完全『淘汰』化石燃料的協議，但去『限制』化石燃料是可能的。」

穆斯塔法說，要完全淘汰化石燃料，當然不可能在一夕間完成；然而，減碳已成世界趨勢，化石燃料在10年到20年內會減少，「而碳權價格逐漸上升，以後一定要做碳交易」。

「淘汰化石燃料的進展或討論，都是峰會的核心。」參加峰會的臺北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明指出，各國對於是否「淘汰」化石燃料會展開爭辯，會有拉扯，但共識是要加裝除碳設備「碳捕捉與封存」（Carbon Capture and Storage，CCS）。

李堅明解釋，本屆峰會可能會要求各國，加速為燃煤與燃氣的電廠加裝CCS設備，「這會是一個發展，你一定要讓電廠低碳化。很多國家，如果要保有燃煤或燃氣發電廠，就一定要去加裝CCS，所以它會成為大爆發的產業」。

峰會協商化石燃料議題，對台灣是否構成衝擊？李堅明分析，國際之間可能會談判，要求個別國家，若沒有為電廠加裝CCS除碳設備，就必須逐步降低化石燃料的使用配比。

他憂心指出：「如果台灣沒有去發展CCS，那我們國家的發電會很麻煩，我們主要八成都靠化石燃料，將來供電會出問題。」

伊拉克環境保護委員會下屬之「氣候調適與減緩部」部長穆斯塔法在會場受訪。（特派記者...
伊拉克環境保護委員會下屬之「氣候調適與減緩部」部長穆斯塔法在會場受訪。（特派記者林奐成／攝影）

減碳 氣候峰會 天然氣

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