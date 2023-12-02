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響應COP28 甲烷成談判焦點 慈善組織投資4.5億美元助減排

中央社／杜拜2日綜合外電報導
COP28正在杜拜舉行。（聯合報系特派記者林奐成／攝影）
COP28正在杜拜舉行。（聯合報系特派記者林奐成／攝影）

約12家財力雄厚的慈善機構今天宣布，將在未來3年內投資4.5億美元，協助各國採取全國行動來降低甲烷排放。甲烷是第2大溫室氣體，現已成為全球氣候談判的新焦點。

路透社報導，這些慈善機構包括貝佐斯地球基金（Bezos Earth Fund）、彭博慈善基金會（Bloomberg Philanthropies）和紅杉氣候基金會（Sequoia Climate Foundation），將協助加速逐步減少排放甲烷和其他非二氧化碳溫室氣體。

美國、阿拉伯聯合大公國和中國今天也準備在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）上宣布籌集更多資金來解決甲烷問題，各國也正進一步採取遏止排放的新計畫。

氣候專家指出，如今當務之急是努力將甲烷納入一項具法律約束力的峰會協議。

雖然甲烷比二氧化碳更具暖化潛力，但甲烷短短數年就可在大氣中分解，而二氧化碳要花數十年。這意味著控制甲烷排放對限制氣候變遷能有更立即的效果。

甲烷有多種排放來源，包括石油和天然氣生產、農業、垃圾掩埋場和廚餘。

巴貝多總理莫特里（Mia Amor Mottley）表示：「明智的做法是，所有人立即承諾終止甲烷洩漏，並緊急監管所有其他超級污染物…由於時間緊迫，我們必須明智而果斷地思考如何將全球氣溫上升控制在攝氏1.5度以內。」

自2021年以來，已有超過150個國家承諾根據美國和歐盟主導的「全球甲烷承諾」（Global Methane Pledge），在2030年之前將甲烷排放量較2020年水準刪減30%，但很少有國家詳細說明如何實現目標。

追蹤甲烷排放的研究公司Kayrros昨天表示，儘管各國做出承諾，甲烷排放量仍未下降，在某些地方甚至持續增加。

Kayrros執行長羅斯坦（Antoine Rostand）說：「我們一直呼籲徹底禁止超級排放源。快速減少化石燃料產生的甲烷排放或許可讓本世紀中葉的全球氣溫上升幅度降低攝氏0.1度。」

石油 氣候變遷 貝佐斯

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