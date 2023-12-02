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日流行語大賞 阪神虎「那個」奪冠 蛙化也入選前10名

記者雷光涵／綜合1日電
阪神虎隊監督岡田怕選手奪冠壓力大，在提及冠軍的時候，刻意用「那個（A.R.E）」。圖為球迷慶祝阪神虎暌違38年再奪「日本一」。（路透）
阪神虎隊監督岡田怕選手奪冠壓力大，在提及冠軍的時候，刻意用「那個（A.R.E）」。圖為球迷慶祝阪神虎暌違38年再奪「日本一」。（路透）

2023年度日本新語．流行語大賞1日揭曉，最大獎由職棒阪神虎隊監督岡田彰布的「那個（A.R.E）」奪下，大谷翔平的「停止仰慕對手」一語沒有得到前10名。但與棒球有關的流行語連續3年得到最大獎。

日本職棒阪神虎在監督岡田彰布的帶領之下，今年睽違18年奪得中央聯盟冠軍，同時繼1985年之後再度稱霸日本職棒總冠軍賽。

岡田彰布怕選手奪冠壓力大，在提及冠軍的時候，刻意用「那個（英文唸起來就是A.R.E）」來代替；阪神奪得聯盟冠軍後，體育報頭版出現A.R.E。前10名的還有蛙化現象、「看將」（透過網路或電視看將棋比賽）、生成式AI、暗黑打工、胡椒研磨罐的動作等。

今年經典賽冠軍戰日本隊對上巨星雲集的美國隊，大谷翔平在賽前特別提醒隊友「停止仰慕對手」獲得提名，但沒有得名。

時事通信社報導，「新語．流行語大賞」是針對過去一年成為話題的事件、發言及流行等，票選能代表那一年用語的獎項，年度大獎及前10名語彙出爐。前10名語彙跟棒球有關的，包含在2023年世界棒球經典賽期間爆紅的「胡椒罐表演」。當時日本代表隊外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）慶祝好表現時，就會模仿旋轉磨胡椒罐的手勢。

此外，今年夏季甲子園等賽事在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後重啟的「睽違4年/出聲加油」，也進入前10名。

另外，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）日前用來描述地球暖化下一個階段的「全球沸騰（global boiling）時代」也入榜。

其他前10名語彙包含「生成式人工智慧（AI）」、因心儀對象一些小行為後熱情減退的「蛙化現象」、從事藉社群媒體得知的高額酬勞犯罪行為的「打黑工」。

「觀將」則是描述不親自下將棋，但享受觀看棋士對弈。

而「OSO18／都市熊」分別指稱一頭曾多次攻擊牛隻的日本北海道棕熊，以及近年常出現在市區的熊。

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