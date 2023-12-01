再互換人質、囚犯 哈瑪斯願意延長停戰協議

21歲的謝姆30日被釋放後返抵以色列哈澤里姆軍事基地，與母親和兄弟相擁而泣。路透

以色列 與巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯 11月30日同意延長停火協議一天，哈瑪斯同日釋放8名人質，隨後以方也釋放30名巴勒斯坦囚犯，是第七次人質交換。媒體報導，哈瑪斯表示願意進一步延長與以色列的停戰協議。對此，以色列尚未回應。

路透報導，2名女性人質首先被釋放，以色列確認她們分別是21歲的謝姆（Mia Schem）和40歲的蘇薩納（Amit Soussana），其中謝姆同時擁有法國國籍。兩人是10月7日在一個舞會上被哈瑪斯綁架。

以色列總理內唐亞胡辦公室公布照片顯示，謝姆在抵達以色列哈澤里姆（Hatzerim）軍事基地後，與母親和兄弟重聚，一家人激動的擁抱彼此。

以色列軍方表示，哈瑪斯隨後又釋放另外6名人質，將他們移交給紅十字會。根據官方訊息，6名人質包括年齡介於29歲至41歲的4名成年女性和2名青少年兄妹。

一名與哈瑪斯關係密切的消息人士告訴法新社，哈瑪斯「願意延長休戰」。消息人士補充說，調解員目前正在做出強烈且持續的努力，爭取將休戰期延長一天，然後竭力將休戰期再多延長幾天。對此，以色列尚未回應。

目前的休戰協議將在暫停七天後於12月1日到期。美國國務卿布林肯在與以色列總統會見後敦促休戰協議延長。

布林肯11月30日在特拉維夫對記者表示，「顯然，我們希望看到此進程繼續推進。我們想要第八天及更長時間。」

另據路透報導，以色列警方表示，在今天早上的尖峰時間，2名巴勒斯坦槍手在耶路撒冷入口處的一個公車站開槍，造成至少3人死亡、8人受傷。

警方稱，兩名攜帶M-16步槍和手槍的「恐怖分子」早上駕車抵達現場，並向平民開槍，犯案時「當場被擊斃」。

警方表示，槍手來自東耶路撒冷，他們被休假中的士兵和一名平民攔下。

以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV）播放的現場監視器畫面顯示，1輛白色汽車停在擁擠的公車站旁，2名男子隨即下車，拔出槍，並衝向人群，人群驚慌四散，不久後，巴勒斯坦槍手遭擊斃。