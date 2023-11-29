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受困坍塌隧道17天 印度41工人全數獲救

編譯中心╱綜合28日電
印度北阿坎德省長達米(中)向一名獲救的工人致意。(路透)
印度北阿坎德省長達米(中)向一名獲救的工人致意。(路透)

印度北部阿坎德省（Uttarakhand）一條興建中的高速公路隧道本月12日意外坍塌，造成41名工人受困，經過17天的等待與救援，救難人員28日晚打通一條「逃生通道」，讓受困工人全數平安獲救。當局尚未說明隧道坍塌原因，惟事發地區常見土石流、地震和洪水。

路透報導，受困的41名工人起初僅能透過一條水管取得氧氣、乾糧以及藥物，救援隊伍數日後成功插入較大的圓管，為工人提供熱食。

救援工作因土質因素屢屢受挫，鑽土機械經過多次維修與更換，終於成功置入直徑8公尺、長約60公尺的逃生通道，27日起由24名傳統礦工接力，以人工挖「鼠洞」技法，清除了最後5公尺的碎石。

打穿岩石和瓦礫堆後，置入長57米、直徑90厘米的鋼管，用特別裝配輪子的擔架，將被困工人陸續運出。

印度時間28日晚間8時，首批5人獲救，救護車將他們送往鄰近的醫院，接受體檢及照護，大約30分鐘後，其餘工人都順利脫困，北阿坎德省省長達米（Pushkar Singh Dhami）在社群Ｘ平台(前身為推特Twitter)宣布了這項好消息。

根據全國救災管理署的說法，工人們的健康狀況大致良好，27日甚至還在隧道裡打板球。

救援完成後，印度政府將開始調查隧道坍塌原因，追究建築公司的責任。

今日印度電視台日前引述印度地質學家拉曾德蘭（C.P. Rajendran）報導，隧道地處喜馬拉雅山脈主中央斷層附近，1803年曾發生規模7.8地震，且岩石本身脆弱易碎，施工風險高。

此外，有專家注意到，隧道工地未依安全規定建造逃生通道。

坍塌發生的前幾天，工程人員為了推進隧道工程而拆除一座印度廟，印度當地村民認為此舉觸怒天神，於23日聯同受困工人家屬，共同在隧道外搭建了一座小廟，並舉行祈福儀式。

這條興建中的隧道全長4.5公里，是總理莫迪雄心勃勃的查爾達姆（Char Dham）高速公路項目之一，也是連接印度教4大聖地的「四聖地公路」的一部分。

當地居民聚集在隧道口外關心救災。(Getty Images)
當地居民聚集在隧道口外關心救災。(Getty Images)

印度 地震 喜馬拉雅山

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