我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

州參議員曲怡文提案 加強紐約電單車店消防

葛謨出山選紐約市長？ 亞當斯不以為然

中共刺探在英港人活動 運用西方假記者和華人慈善家

中央社／倫敦28日專電
記者媒體情境示意圖。（Ingimage）
記者媒體情境示意圖。（Ingimage）

英國公共電視「第四頻道」（Channel 4）29日晚間將播出紀錄片，呈現中共如何運用具西方國家背景的假記者及「熱心公益」的在地華人社群領袖，刺探、監控並威嚇在英國的香港異議人士。

英國內政部23日發布最新數據顯示，自2021年1月對港人實施英國國民（海外）護照（BNO）赴英簽證優惠措施以來，至今年9月底，申請件數共計19萬997件，核發件數18萬4700件，循此管道抵達英國的有約13萬5400人。

英國國會情報暨安全委員會7月發布「中國報告」，其中提到據英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）評估，中國國家安全部可運用的人力約數十萬人；2018年6月，美國白宮一份報告援引開源調查數據指出，中國國安部在海外部署約4萬名情報幹員。

劉祖迪（Finn Lau）是「第四頻道」紀錄片主角之一，也是香港當局7月以違反「港區國安法」為由，宣布通緝的其中一名香港海外民主運動人士。

他2020年起流亡英國，當年6月曾在倫敦街頭遭3名身著連帽衫、臉戴口罩的不明人士襲擊並毆打至昏迷。他曾在接受中央社採訪時說，遷居英國以來，他持續面臨安全威脅，包括遭不明人士跟蹤、假記者騷擾，個人身分也在網路被多次假冒。

英國「泰晤士報」（The Times）今天報導，「第四頻道」紀錄劉祖迪接受一名自稱為Richard Vong的「記者」採訪，這名「記者」在社群媒體使用的個人照片呈現出亞洲男性外觀，但他其實是一名美國白人。Richard Vong自稱受雇於「多倫多衛報」（Toronto Guardian）工作，但該報表示，未曾雇用此人。

Richard Vong試圖採訪跨國倡議平台Global Detwin with China。根據官網，Global Detwin with China去年7月由19個橫跨亞、歐、北美與大洋洲的海外港人組織共同成立，目標為推動世界各城市斷絕與中國的姊妹市關係。

劉祖迪是Global Detwin with China的顧問。Richard Vong表示，他想瞭解這個平台的成立動機、目標、議題推動手段，以及是否受多倫多任何其他組織支持。他洽詢採訪使用的電子郵件地址是郵件發出前30分鐘才登記的地址，且伺服器與中國的服務供應商有關聯。

交叉比對Richard Vong在領英（LinkedIn）等社群網站的資訊，「第四頻道」調查團隊推斷他是美國居民，曾在中國工作。

除了假記者Richard Vong，紀錄片指出，一名華裔商人楊慶權（Edmond Yeo）也十分可疑。

根據公開資訊，楊慶權生於馬來西亞，曾在英國修讀學位，接著赴香港工作，於2001年遷居倫敦，不久即加入以倫敦中國城為據點的「華人資料及諮詢中心」（CIAC），隨後位居要職。根據官網，CIAC是在英國登記有案的「慈善組織」，向旅英「弱勢華人」免費提供諮詢及支持服務。

楊慶權曾在2013年接受倫敦「英國華人文化傳承中心」採訪，其中提到CIAC成立於1982年，向華人提供法律與社會福利領域的專業建議，並參與華人社區研究。自從於2003年取得英國地方法官身分，楊慶權即積極參與社區和志工運動，並曾擔任保守黨籍倫敦區議會議員。

楊慶權曾接觸活躍於在英港人政治社會運動圈的鄭文傑（Simon Cheng）。鄭文傑曾任職於英國駐港總領事館，2019年香港「反送中」運動期間曾遭中國警方強制拘留，2020年獲英國政治庇護。

鄭文傑說，楊慶權想瞭解港人尋求庇護的情況，並自稱在英國內政部擁有良好人脈、可協助港人。

不過，當鄭文傑發現楊慶權與中國政府有密切關聯，他就起了戒心。

「第四頻道」的紀錄片顯示，楊慶權曾數次與時任中國駐英大使館僑務參贊盧海田合影，而盧海田的業務與中共中央統一戰線工作部有關。楊慶權也曾在統戰部今年稍早於中國舉行的一場年度會議與中國國家主席習近平同框。2019年，楊慶權曾參加一場在倫敦市中心的集會活動，表達對港府與北京對港政策的支持。

華人 香港 內政部

上一則

馬來西亞男子開車撞上小象 遭象群五頭大象圍攻踐踏

下一則

與以色列洽談新休戰協議 哈瑪斯晚間發聲：擬放更多人質

延伸閱讀

親中投票優惠價？國泰航空推出「愛國者便宜機票」鼓勵中國返港投票

親中投票優惠價？國泰航空推出「愛國者便宜機票」鼓勵中國返港投票
香港再傳虛擬資產交易詐騙 已有百餘人報案

香港再傳虛擬資產交易詐騙 已有百餘人報案
英王室記者新書爆料：威廉是心機鬼、媒體太愛瞎捧凱特

英王室記者新書爆料：威廉是心機鬼、媒體太愛瞎捧凱特
Target、瑪莎聯名聖誕新品 雪夜餅乾罐賣斷貨

Target、瑪莎聯名聖誕新品 雪夜餅乾罐賣斷貨

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
三名俄羅斯聯邦安全局探員在烏克蘭被俄軍占領的梅利托波爾地區叫外送，結果慘遭毒殺。（Getty Images）

俄聯邦安全局探員在烏克蘭叫外送「慘遭下老鼠藥」3人中毒身亡

2023-11-24 14:52
烏克蘭總統澤倫斯基（右）日前舉行會議，與德國國防部長佩斯托瑞斯於會中談話。（美聯社）

風向變了 2大原因讓烏克蘭湧「停火談判」呼聲

2023-11-24 01:29
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社

逾半年約250中國人入籍柬埔寨 引起中國警方關注

2023-11-20 17:23
南韓2名女公務員疑似兼差擔任情色直播主，其中1人還在辦公室開直播「解放春光」。圖／取自韓網論壇、ingimage（示意圖）

辦公室也淪陷？女公務員上班脫衣直播「情色放送」 高層震怒慘了

2023-11-25 04:12
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式
蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾
雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來

雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來
網購星期一來了 折扣力度大

網購星期一來了 折扣力度大