中共刺探在英港人活動 運用西方假記者和華人慈善家

記者媒體情境示意圖。（Ingimage）

英國公共電視「第四頻道」（Channel 4）29日晚間將播出紀錄片，呈現中共如何運用具西方國家背景的假記者及「熱心公益」的在地華人 社群領袖，刺探、監控並威嚇在英國的香港 異議人士。

英國內政部 23日發布最新數據顯示，自2021年1月對港人實施英國國民（海外）護照（BNO）赴英簽證優惠措施以來，至今年9月底，申請件數共計19萬997件，核發件數18萬4700件，循此管道抵達英國的有約13萬5400人。

英國國會情報暨安全委員會7月發布「中國報告」，其中提到據英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）評估，中國國家安全部可運用的人力約數十萬人；2018年6月，美國白宮一份報告援引開源調查數據指出，中國國安部在海外部署約4萬名情報幹員。

劉祖迪（Finn Lau）是「第四頻道」紀錄片主角之一，也是香港當局7月以違反「港區國安法」為由，宣布通緝的其中一名香港海外民主運動人士。

他2020年起流亡英國，當年6月曾在倫敦街頭遭3名身著連帽衫、臉戴口罩的不明人士襲擊並毆打至昏迷。他曾在接受中央社採訪時說，遷居英國以來，他持續面臨安全威脅，包括遭不明人士跟蹤、假記者騷擾，個人身分也在網路被多次假冒。

英國「泰晤士報」（The Times）今天報導，「第四頻道」紀錄劉祖迪接受一名自稱為Richard Vong的「記者」採訪，這名「記者」在社群媒體使用的個人照片呈現出亞洲男性外觀，但他其實是一名美國白人。Richard Vong自稱受雇於「多倫多衛報」（Toronto Guardian）工作，但該報表示，未曾雇用此人。

Richard Vong試圖採訪跨國倡議平台Global Detwin with China。根據官網，Global Detwin with China去年7月由19個橫跨亞、歐、北美與大洋洲的海外港人組織共同成立，目標為推動世界各城市斷絕與中國的姊妹市關係。

劉祖迪是Global Detwin with China的顧問。Richard Vong表示，他想瞭解這個平台的成立動機、目標、議題推動手段，以及是否受多倫多任何其他組織支持。他洽詢採訪使用的電子郵件地址是郵件發出前30分鐘才登記的地址，且伺服器與中國的服務供應商有關聯。

交叉比對Richard Vong在領英（LinkedIn）等社群網站的資訊，「第四頻道」調查團隊推斷他是美國居民，曾在中國工作。

除了假記者Richard Vong，紀錄片指出，一名華裔商人楊慶權（Edmond Yeo）也十分可疑。

根據公開資訊，楊慶權生於馬來西亞，曾在英國修讀學位，接著赴香港工作，於2001年遷居倫敦，不久即加入以倫敦中國城為據點的「華人資料及諮詢中心」（CIAC），隨後位居要職。根據官網，CIAC是在英國登記有案的「慈善組織」，向旅英「弱勢華人」免費提供諮詢及支持服務。

楊慶權曾在2013年接受倫敦「英國華人文化傳承中心」採訪，其中提到CIAC成立於1982年，向華人提供法律與社會福利領域的專業建議，並參與華人社區研究。自從於2003年取得英國地方法官身分，楊慶權即積極參與社區和志工運動，並曾擔任保守黨籍倫敦區議會議員。

楊慶權曾接觸活躍於在英港人政治社會運動圈的鄭文傑（Simon Cheng）。鄭文傑曾任職於英國駐港總領事館，2019年香港「反送中」運動期間曾遭中國警方強制拘留，2020年獲英國政治庇護。

鄭文傑說，楊慶權想瞭解港人尋求庇護的情況，並自稱在英國內政部擁有良好人脈、可協助港人。

不過，當鄭文傑發現楊慶權與中國政府有密切關聯，他就起了戒心。

「第四頻道」的紀錄片顯示，楊慶權曾數次與時任中國駐英大使館僑務參贊盧海田合影，而盧海田的業務與中共中央統一戰線工作部有關。楊慶權也曾在統戰部今年稍早於中國舉行的一場年度會議與中國國家主席習近平同框。2019年，楊慶權曾參加一場在倫敦市中心的集會活動，表達對港府與北京對港政策的支持。