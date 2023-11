馬來西亞男子開車撞上小象 遭象群五頭大象圍攻踐踏

馬來西亞霹靂州宜力(Gerik)警方27日表示,一輛汽車在當地主要公路撞到野生象群的一頭小象,遭到五頭大象圍攻踐踏。

根據CNN與馬國中文媒體報導,這起事件發生在當地時間26日晚上7時半左右,地點則是東西大道(JRTB)。初步調查顯示,一名48歲男子當時開車載著妻子跟23歲兒子,從檳城方向前往登嘉樓,途中不慎撞到小象。

宜力警區主任祖基菲里(Zulkifli Mahmood)表示,當時下著細雨而且有霧,男子開車通過左轉彎道,突然見到6頭象走在車道上,煞車不及撞上象群中的小象。小象被撞後摔倒在路上,「看到這一幕,另外五頭象衝向這輛車,開始踐踏」,直到小象「站了起來」後,象群才離開現場。

宜力警方並未明確指出這一家三口在事發當下是否仍在車內,但祖基菲里說「所幸車主一家人沒有受傷」。從警方公開的照片可見到,這輛遭象群圍攻的白色轎車,正面與側面受到嚴重破壞,車門被踩到凹陷,所有車窗全碎。

警方並未說明被撞小象狀況,祖基菲里則勸告駕駛行經該地區時須謹慎小心,因為隨時可能遇上一群大象。

The attack ceased when the baby elephant stood up and rejoined the herd. #police #elephant #attack #viral #Gerikhttps://t.co/7reRFu9xVI