馬來西亞男子開車撞上小象 遭象群五頭大象圍攻踐踏

大象示意圖，與新聞無關。（路透）

馬來西亞霹靂州宜力（Gerik）警方27日表示，一輛汽車在當地主要公路撞到野生象群的一頭小象，遭到五頭大象圍攻踐踏。

根據CNN與馬國中文媒體報導，這起事件發生在當地時間26日晚上7時半左右，地點則是東西大道（JRTB）。初步調查顯示，一名48歲男子當時開車載著妻子跟23歲兒子，從檳城方向前往登嘉樓，途中不慎撞到小象。

宜力警區主任祖基菲里（Zulkifli Mahmood）表示，當時下著細雨而且有霧，男子開車通過左轉彎道，突然見到6頭象走在車道上，煞車不及撞上象群中的小象。小象被撞後摔倒在路上，「看到這一幕，另外五頭象衝向這輛車，開始踐踏」，直到小象「站了起來」後，象群才離開現場。

宜力警方並未明確指出這一家三口在事發當下是否仍在車內，但祖基菲里說「所幸車主一家人沒有受傷」。從警方公開的照片可見到，這輛遭象群圍攻的白色轎車，正面與側面受到嚴重破壞，車門被踩到凹陷，所有車窗全碎。

警方並未說明被撞小象狀況，祖基菲里則勸告駕駛行經該地區時須謹慎小心，因為隨時可能遇上一群大象。