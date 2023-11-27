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英跨性別少女被捅28刀慘死 2未成年兇手討論數周如何虐待

中央社／倫敦27日綜合外電報導
英國16歲跨性別少女蓋伊（Brianna Ghey）今年初在兩名未成年人「持續暴力攻擊」下喪命。(路透)
英國16歲跨性別少女蓋伊（Brianna Ghey）今年初在兩名未成年人「持續暴力攻擊」下喪命。(路透)

英國16歲跨性別少女蓋伊（Brianna Ghey）今年初在兩名未成年人「持續暴力攻擊」下喪命，震驚全國，兩名遭控殺害蓋伊的凶手正在接受審訊。

蓋伊2月在英格蘭西北部瓦林登（Warrington）遭刺殺身亡，頭部、頸部、背部和胸部一共被刺了28刀。有民眾在公園遛狗時，發現蓋伊的遺體。

這起震驚全國的案件隨即引發國際關注，尤其是在兩名年僅15歲的未成年人被控是謀殺蓋伊的凶手之後。

曼徹斯特刑事法院（Manchester Crown Court）檢察官表示，被控殺害蓋伊的一男一女現年16歲，兩人身分因年齡關係不得曝光。在蓋伊遇害數天甚至數周前，他們就已開始討論要對她下手。

陪審團聽取兩名被告的說法，他們雙雙否認謀殺或參與殺害蓋伊。蓋伊生理性別為男性，但日常生活以女性自居。

檢察官黑爾（Deanna Heer）表示，兩名被告「相互指責對方」，但兩人同樣有罪。

黑爾補充說：「檢方的觀點是，不論是誰出手這致命的一擊，兩名被告同樣有罪。」

「他們一起行動、策畫並執行殺害蓋伊的計畫。」

檢方表示，經復原的手機訊息顯示，兩人熱衷於討論暴力、虐待和死亡，以及有多麼想殺掉認識的人，其中包括蓋伊。

黑爾說：「這些訊息透露出，他們鼓勵對方思考應該如何實際執行殺人（計畫）。」

「這些訊息也揭露兩人一起計畫如何殺害蓋伊，而情況與蓋伊實際遇害的方式相符。」

陪審團獲悉，其中一則訊息顯示，正在受審的這名少女說，「我喜歡觀看在暗網找到的虐待影片」。

與她一起受審的少年則在回覆訊息時傳了一張獵刀的照片，接著說，「我用自己的錢買了把刀」。

黑爾表示，這把刀就是6周後用來殺害蓋伊的凶刀。

少女在另一則訊息中告訴少年，他們可以在隔天殺了蓋伊，少年則回覆道，他想看看「蓋伊尖叫起來像是男生還是女生。」

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