菸草業的勝利？紐西蘭「無菸世代」政策大逆轉 新任總理宣布廢除

紐西蘭甫上任的總理盧克森（Christopher Luxon）今天證實，新任保守派政府將取消領先全球的禁菸措施。健康倡議人士形容，此舉堪稱「菸草業的巨大勝利」。（新華社）

紐西蘭甫上任的總理盧克森（Christopher Luxon）今天證實，新任保守派政府將取消領先全球的禁菸措施。健康倡議人士形容，此舉堪稱「菸草業的巨大勝利」。

法新社報導，紐國左翼前總理阿爾登（Jacinda Ardern）推出了所謂的「世代禁菸令」，旨在禁止向任何2008年之後出生的人出售香菸。這項禁令原定今年稍晚逐步實施。

英國「衛報」（The Guardian）及其他媒體則報導，紐西蘭前政府通過法案，禁止2009年1月1日之後出生的國民購買香菸。

英國最近也宣布了一系列幾乎相同的措施，受到公共衛生專家和反菸人士的讚揚。

然而，盧克森今天稍早宣誓就職後，宣布紐國將在上述法律生效前將其廢除，理由是擔心黑市蓬勃發展。

盧克森坦言，持續銷售香菸將為政府帶來令人愉快的稅收，但他強調，這「並非這樣做的動機」。

他主張，香菸禁令將為「黑市的崛起創造機會，而且黑市基本上不用繳稅」。

反菸組織「奧特亞羅瓦健康聯盟」（Health Coalition Aotearoa，奧特亞羅瓦是紐國的毛利語國名）批評，放棄這項政策是對國家的侮辱。

該組織透過聲明表示，「這對民眾健康是一大損失，但對菸草業卻是巨大勝利。菸草業的利潤 將以犧牲紐西蘭人民的生命作為代價。」

雖然相較其他國家，紐國成年吸菸人數占比較低，僅有8%，但上屆政府曾設想該國未來將完全無菸。