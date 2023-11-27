我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爾灣華男助哈瑪斯造生化武器 還網羅恐怖主義戰士

休戰第4天 哈瑪斯以色列分別釋放11人質33囚犯

菸草業的勝利？紐西蘭「無菸世代」政策大逆轉 新任總理宣布廢除

中央社／威靈頓27日綜合外電報導
紐西蘭甫上任的總理盧克森（Christopher Luxon）今天證實，新任保守派政府將取消領先全球的禁菸措施。健康倡議人士形容，此舉堪稱「菸草業的巨大勝利」。（新華社）
紐西蘭甫上任的總理盧克森（Christopher Luxon）今天證實，新任保守派政府將取消領先全球的禁菸措施。健康倡議人士形容，此舉堪稱「菸草業的巨大勝利」。（新華社）

紐西蘭甫上任的總理盧克森（Christopher Luxon）今天證實，新任保守派政府將取消領先全球的禁菸措施。健康倡議人士形容，此舉堪稱「菸草業的巨大勝利」。

法新社報導，紐國左翼前總理阿爾登（Jacinda Ardern）推出了所謂的「世代禁菸令」，旨在禁止向任何2008年之後出生的人出售香菸。這項禁令原定今年稍晚逐步實施。

英國「衛報」（The Guardian）及其他媒體則報導，紐西蘭前政府通過法案，禁止2009年1月1日之後出生的國民購買香菸。

英國最近也宣布了一系列幾乎相同的措施，受到公共衛生專家和反菸人士的讚揚。

然而，盧克森今天稍早宣誓就職後，宣布紐國將在上述法律生效前將其廢除，理由是擔心黑市蓬勃發展。

盧克森坦言，持續銷售香菸將為政府帶來令人愉快的稅收，但他強調，這「並非這樣做的動機」。

他主張，香菸禁令將為「黑市的崛起創造機會，而且黑市基本上不用繳稅」。

反菸組織「奧特亞羅瓦健康聯盟」（Health Coalition Aotearoa，奧特亞羅瓦是紐國的毛利語國名）批評，放棄這項政策是對國家的侮辱。

該組織透過聲明表示，「這對民眾健康是一大損失，但對菸草業卻是巨大勝利。菸草業的利潤將以犧牲紐西蘭人民的生命作為代價。」

雖然相較其他國家，紐國成年吸菸人數占比較低，僅有8%，但上屆政府曾設想該國未來將完全無菸。

利潤

上一則

休戰第4天 哈瑪斯、以色列分別釋放11人質、33囚犯

下一則

泰國婚禮爆駭人血案 新郎掃射新娘、岳母再自轟 釀5死1傷

延伸閱讀

美國與盟邦成立國際工作小組 盼斬斷哈瑪斯金流

美國與盟邦成立國際工作小組 盼斬斷哈瑪斯金流
紐西蘭準總理：3黨聯合執政 2政敵輪出任副總理

紐西蘭準總理：3黨聯合執政 2政敵輪出任副總理
慢跑男槍殺遊民 被控故意殺人

慢跑男槍殺遊民 被控故意殺人
橙縣男慢跑遊民擋道 起衝突拍錄影3槍斃命

橙縣男慢跑遊民擋道 起衝突拍錄影3槍斃命

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
三名俄羅斯聯邦安全局探員在烏克蘭被俄軍占領的梅利托波爾地區叫外送，結果慘遭毒殺。（Getty Images）

俄聯邦安全局探員在烏克蘭叫外送「慘遭下老鼠藥」3人中毒身亡

2023-11-24 14:52
烏克蘭總統澤倫斯基（右）日前舉行會議，與德國國防部長佩斯托瑞斯於會中談話。（美聯社）

風向變了 2大原因讓烏克蘭湧「停火談判」呼聲

2023-11-24 01:29
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社

逾半年約250中國人入籍柬埔寨 引起中國警方關注

2023-11-20 17:23
南韓2名女公務員疑似兼差擔任情色直播主，其中1人還在辦公室開直播「解放春光」。圖／取自韓網論壇、ingimage（示意圖）

辦公室也淪陷？女公務員上班脫衣直播「情色放送」 高層震怒慘了

2023-11-25 04:12
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59

超人氣

更多 >
台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一
哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡
加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡

加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡
蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾
網購星期一來了 折扣力度大

網購星期一來了 折扣力度大