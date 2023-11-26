英國布克獎將頒發 決選名單6作家皆首度入圍 得獎者可獲5萬英鎊

英國文壇重量級的小說獎「布克獎」（Booker Prize），26日將於倫敦舉行的頒獎典禮上公布2023年的得獎者。圖為決選名單上的六本書籍。（美聯社）

英國文壇重量級的小說獎「布克獎」（Booker Prize），26日將於倫敦舉行的頒獎典禮上公布2023年的得獎者，但已經可以確定的是，得主將是首次獲得這項殊榮。

法新社報導，今年入圍 決選名單的作家包括兩名美國人、1名加拿大 人、兩名愛爾蘭人和1名肯亞人，6名入圍者都未曾進入決選，且當中僅有1人入圍過初選名單。

布克獎是世界頂級文學獎項之一，無數家喻戶曉的人物就是從這裡竄起，過去的得獎者包括印度裔英國作家魯西迪 （Salman Rushdie）、加拿大小說家瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood），以及英國作家希拉蕊．曼特爾（Hilary Mantel）。

這個獎項的籌劃單位表示，今年入圍決選的6本書提供讀者「恐怖、愉悅、快樂和安慰」的感受，主題觸及悲傷、移民和政治極端主義等。

可以入圍這個獎項的作家，國籍沒有任何限制，只要是以英語撰寫，並於2022年10月1日到2023年9月30日間在英國或愛爾蘭出版的小說即獲資格。

得獎者將可獲5萬英鎊（約6.3萬美元），名氣也可因此大增。

決選名單於9月時公布，是從一開始158件作品選出13件作品的初選名單，進一步篩選出來的。

名單上包括愛爾蘭作家保羅．莫瑞（Paul Murray）的「蜂螫」（The Bee Sting，暫譯）。莫瑞曾於2010年入圍初選名單。

決選名單上其他作品為：肯亞作家切特納．馬魯（Chetna Maroo）的「西巷」（Western Lane，暫譯）、愛爾蘭小說家保羅．林奇（Paul Lynch）的「先知之歌」（Prophet Song，暫譯）、美國作家喬納森．艾斯柯佛瑞（Jonathan Escoffery）的「如果我比你活得更久」（If I Survive You，暫譯）、美國作家保羅．哈定（Paul Harding）的「這另一個伊甸園」（This Other Eden，暫譯）、加拿大作家莎拉．柏恩斯坦（Sarah Bernstein）的「學習服從」（Study for Obedience，暫譯）。