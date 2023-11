至今最大規模 61救援卡車進北加薩 逾12萬升燃料首入加薩

聯合國25日表示,61輛救援卡車進入北加薩,提供糧食、飲用水等補給物和醫療用品,這是10月7日爆發以巴衝突至今,進入北加薩規模最大的物資運送車隊。(路透)

美國有線電視新聞網(CNN)報導,聯合國 25日表示,61輛救援卡車進入北加薩 ,提供糧食、水等補給物和醫療用品,這是10月7日爆發以巴衝突至今,進入北加薩規模最大的物資運送車隊。

聯合國人道事務協調廳(UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)聲明指出,隨著以巴協議進入第二日,11輛救護車、3輛長途客車及1輛平板拖車前往加薩市西法醫院(Al-Shifa Hospital)協助進行撤離。

另外,200輛卡車已從以色列尼薩納(Nitzana)被派至加薩,其中187輛卡車在當地時間傍晚左右越過邊境待命。

除此之外,半島電視台報導,另有12萬9000公升燃料已經進入加薩,這是衝突以來,加薩首次獲得燃料援助。

巴勒斯坦 紅新月會(Palestinian Red Crescent Society)稍早聲明,25日接收埃及紅新月會派遣的187輛卡車,並出動至今最大規模的救援車隊前往加薩北部。

該聲明提到卡車載有食物、飲用水和其他非食物用品,包括重要藥品與緊急醫材,這些物資都是從拉法關口和南部巴勒斯坦紅新月會倉庫籌集而來。

巴勒斯坦紅新月會表示從10月21日以來,已經接收1946物資卡車。