至今最大規模 61救援卡車進北加薩 逾12萬升燃料首入加薩

聯合國25日表示，61輛救援卡車進入北加薩，提供糧食、飲用水等補給物和醫療用品，這是10月7日爆發以巴衝突至今，進入北加薩規模最大的物資運送車隊。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯合國 25日表示，61輛救援卡車進入北加薩 ，提供糧食、水等補給物和醫療用品，這是10月7日爆發以巴衝突至今，進入北加薩規模最大的物資運送車隊。

聯合國人道事務協調廳（UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）聲明指出，隨著以巴協議進入第二日，11輛救護車、3輛長途客車及1輛平板拖車前往加薩市西法醫院（Al-Shifa Hospital）協助進行撤離。

另外，200輛卡車已從以色列尼薩納（Nitzana）被派至加薩，其中187輛卡車在當地時間傍晚左右越過邊境待命。

除此之外，半島電視台報導，另有12萬9000公升燃料已經進入加薩，這是衝突以來，加薩首次獲得燃料援助。

巴勒斯坦 紅新月會（Palestinian Red Crescent Society）稍早聲明，25日接收埃及紅新月會派遣的187輛卡車，並出動至今最大規模的救援車隊前往加薩北部。

該聲明提到卡車載有食物、飲用水和其他非食物用品，包括重要藥品與緊急醫材，這些物資都是從拉法關口和南部巴勒斯坦紅新月會倉庫籌集而來。

巴勒斯坦紅新月會表示從10月21日以來，已經接收1946物資卡車。