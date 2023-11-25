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移民外送員救遇刺童 愛爾蘭網友募資36萬「請喝一杯」

編譯盧思綸／即時報導
巴西外送員班尼西歐見義勇為阻止持刀兇嫌傷害孩童、女性，網民發起「一人請喝一杯」募資活動，截至25日下午已超過33萬歐元(約36.13萬美元)。（Getty Images）
巴西外送員班尼西歐見義勇為阻止持刀兇嫌傷害孩童、女性，網民發起「一人請喝一杯」募資活動，截至25日下午已超過33萬歐元(約36.13萬美元)。（Getty Images）

紐約時報報導，愛爾蘭都柏林日前傳出移民持刀襲擊孩童和女性，當時巴西籍外送員班尼西歐（Caio Benicio）見義勇為阻止凶嫌，獲政界與民間大讚「英雄」，網民更發起「一人請班尼西歐喝一杯」（Buy Caio Benicio a pint）募資活動，截至25日下午，捐款已經超過33萬歐元(約36.13萬美元)。

當地時間23日，都柏林驚傳隨機砍人事件，一名凶嫌在校園附近隨機殺傷3名學童與1位30多歲女子，其中一名5歲女童命危、女子遭受重傷。由於兇嫌疑為阿爾及利亞移民，引發社會反移民情緒高漲，近500名民眾走上街頭抗議，不料遊行失序演變為首都數十年來最嚴重的街頭暴動。

同樣是移民，在事件發生當下，巴西籍戶戶送（Deliveroo）外送員班尼西歐經過以為是口角，打算上前勸架才發現一名女童和一名試圖阻攔的成年女子遭捅傷，旁邊還有其他受傷孩童。

班尼西歐果斷拿摩托車安全帽狠砸兇嫌頭部，隨兇嫌總算被制伏。

班尼西歐英勇救人的行為獲得愛爾蘭各界盛讚，他事後接受訪問表示，「當你看到有人拿著刀，想都不用想，完全就是直覺，我用盡全身力氣砸他的頭，然後他就倒下了」，「天下任何當爸當媽的都會做一樣的事。」

響應募資的民眾在網站留言：「感謝你見義勇為，因為有像你一樣優秀的人，愛爾蘭才能成為更好的地方。」

班尼西歐在都柏林生活一年了，他希望存夠錢可以把妻兒接到愛爾蘭生活。

在暴動方面，當晚警方出動400警力，逮捕34人，當局描述是今年來最嚴重的暴動事件。

移民 巴西 紐約時報

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