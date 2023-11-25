紐西蘭準總理：3黨聯合執政 2政敵輪出任副總理

紐西蘭國家黨聯同另外兩個政黨正式簽署協議，組成聯合政府，由國家黨黨魁盧克森（中）出任總理，在競選期間多次針鋒相對的皮特斯（左）和西莫（右），將各擔任一年半副總理。（Getty Images）

紐西蘭國會選舉過後，政黨就部會首長人選和政策方向歷經一個多月協商，國家黨（National Party）24日正式簽署一項組成3黨新聯合政府的協議。

即將擔任紐西蘭總理53歲的國家黨黨魁盧克森（Christopher Luxon）與民粹主義的紐西蘭第一黨（NZ First）黨魁皮特斯皮特斯（Winston Peters）和行動黨（ACT ）領袖西莫（David Seymour）簽署組建政府協議。

綜合媒體報導，根據3黨聯合聲明，這次討論的癥結，即副總理角色將由民粹主義的紐西蘭第一黨（NZ First）黨魁皮特斯（Winston Peters）和行動黨（ACT）領袖西莫（David Seymour）輪流擔任。這安排是該國首次。

這可能將是一個不穩定的組合，因為78歲的皮特斯和40歲的西莫過去曾互相攻擊。

西莫今年稍早曾形容皮特斯是「紐西蘭政壇最不值得信任的人。」

皮特斯曾向西莫說：「在擂台上你對著我只能堅持10秒。」皮德斯說，雙方「已經握手」，正學習信任對方。

據報導，聲明指出，國家黨副主席威里斯（Nicola Willis）將出任財政部 長，皮特斯也將接掌外交部長。

即將擔任紐西蘭總理的國家黨黨魁盧克森（Christopher Luxon）簽署聲明前在國會發表演說：「我們相信這個國家，我們對它充滿雄心，我們知道，在正確領導、正確政策和正確方向下，我們紐西蘭人可以一起讓這個國家變得更加美好。」

曾任紐西蘭國家航空公司執行長的盧克森於2021年底成為中間偏右的國家黨黨魁。

盧克森表示，政府將修正2021年紐西蘭儲備銀行法（Reserve Bank of New Zealand Act 2021），取消通膨和就業 雙重使命，將貨幣政策僅著重於價格穩定。

紐西蘭新內閣由資深政治人物和新領導人組成，將於27日宣誓就職。