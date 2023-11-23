「荷蘭川普」料大勝 歐洲極右翼道賀 國內穆斯林憂成二等公民

荷蘭極右派政黨自由黨領導人懷爾德斯（中）22日在荷蘭國會大選獲勝。（Getty Images）

荷蘭22日舉行四年一度國會大選，反伊斯蘭、反歐盟的極右派政黨自由黨（PVV）領導人、「荷蘭川普」懷爾德斯（Geert Wilders）料將大勝，取得籌組新政府的機會，歐洲各國極右翼人物相繼道賀，荷蘭穆斯林及環保團體卻一片愁雲慘霧。

路透23日報導，據98%開票結果，自由黨預計在下議院150席贏得最多的37席。

衛報23日報導，雖正式計票結果尚未出爐，匈牙利極右翼總理奧班已提早恭喜懷爾德斯，並稱選舉結顯示「風向正在改變」。法國極右政黨國民聯盟領袖雷朋說，投票結果證實，人民愈來愈重視捍衛民族認同。

比利 時極右政黨弗拉芒利益黨（Vlaams Belang）主席格林肯（Tom Van Grieken）說：「已經很明顯了，人民渴望真正的改變，不只荷蘭，弗蘭德斯（比利時荷語區）也是。像我們這樣的政黨將席捲全歐洲」！

西班牙極右政黨民聲黨黨魁阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）認為，愈來愈多歐洲人走上街頭或透過選票表達訴求，要求捍衛他們的國家、國界及權利。

義大利 副總理、反移民的聯盟黨黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）稱懷爾德斯為朋友及聯盟黨盟友，並說：「一個全新的歐洲是可能的」。德國極右政黨另類選擇黨（AfD）領袖韋德爾（Alice Weidel）說：「恭賀大勝。全歐洲都渴望政治改變」！

摩洛哥裔荷蘭人及荷蘭環保團體則對選舉結果感到擔憂。代表摩洛哥裔荷蘭人組織的負責人卡杜里（Habib El Kaddouri）表示，懷爾德斯以反穆斯林、反摩洛哥裔著稱，相關社群如今瀰漫巨大痛苦與恐懼，擔心懷爾德斯將視他們為二等公民。荷蘭地球之友（Friends of the Earth Netherlands）則擔心，懷爾德斯政府將意味著4年的否認氣候變遷 、排外以及法治崩壞。