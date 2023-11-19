分享拜習會後台海局勢、台加發展 劉立欣籲加拿大持續支持台灣

眾所矚目的「拜習會」落幕，駐溫哥華辦事處長劉立欣受加拿大國際事務協會卡加立分會之邀，分享台海局勢和台加發展。（路透）

眾所矚目的「拜習會 」落幕，中華民國駐溫哥華辦事處長劉立欣受加拿大 國際事務協會卡加立分會之邀，分享台海局勢和台加發展，除強調台海和平之外，也盼加國在內的國際盟友繼續支持台灣。

加拿大國際理事會（Canadian International Council）是一個成立近百年的機構，卡加里分會昨天舉辦新冠疫情後的首次實體講座，邀請劉立欣以「台灣與加拿大關係前景」（The Prospect of Taiwan-Canada Relations）為主題發表演講，亞伯達省政商學界等共40多位嘉賓出席。

拜習會令美中關係出現進展，但對台灣問題仍屬「各說各話」的狀態。劉立欣對中央社表示，在俄烏戰爭和以巴衝突的國際環境下，沒有人想看到世界上還有另一個地區發生戰爭，因此大家都希望台海和平。

她說：「雖然中國領導人習近平否認有『2027年或2035年武力攻打台灣』的計劃，卻仍說『某一時刻中方必須朝着總體解決問題邁進』，這頗有呼應美國外交關係委員會（The Council on Foreign Relations,CFR）今年提出的警示，認為低迷的中國經濟，恐增加台海發生軍事危機的可能性，因為這可以將人們的注意力向外移。

她強調，「台灣政府和人民都將繼續抱著『備戰才能避戰』防衛心，也期盼包括加拿大在內的國際盟友繼續支持台灣。」

中國慣用經濟制裁的手段來達到政治目的，台灣和加拿大都曾同受其害。加拿大的「印太戰略」，已經將台灣列為重要夥伴，劉立欣說，台加在高科技和綠能 等多領域都能緊密合作，如此可強化供應鏈的韌性。

她舉例，台積電早已在渥太華成立設計中心，內有最先進的研發設施和人才，初創時只有20人，如今規模越來越大。鴻海研究院與加拿大創新組織Mitacs去年11月共同簽署用於開發量子技術的諒解備忘錄。

加拿大積極在全球半導體搶攻一席之地，而台灣製造全球60%的半導體產品和世界上90%的最先進晶片，可助加拿大一臂之力。劉立欣期盼明年擔任跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）輪值主席國的加拿大，能發揮影響力、支持台灣加入CPTPP。

卡加立是世界能源之都，亞伯達省的碳捕捉技術具世界領先地位。劉立欣說：「台灣和加拿大都設定2050年淨零碳排，正共同合作推動再生能源解決方案，例如本拿比電金電動車充電系統公司（Electrum Charging Solutions）與台灣充電樁供應商飛宏（Phihong）合作，目前每年安裝超過1600個飛宏的充電樁。」

加拿大國際事務協會卡加立分會會長魯特（Jenn Lut）感謝劉立欣及時分享最新的台海動態和加台發展方向，日本駐卡加立總領事渡部隆彥全程參與，美國駐卡加立總領館代表亦共襄盛舉，彰顯台加、台日、台美的友好情誼。