分享拜習會後台海局勢、台加發展 劉立欣籲加拿大持續支持台灣
眾所矚目的「拜習會」落幕，中華民國駐溫哥華辦事處長劉立欣受加拿大國際事務協會卡加立分會之邀，分享台海局勢和台加發展，除強調台海和平之外，也盼加國在內的國際盟友繼續支持台灣。
加拿大國際理事會（Canadian International Council）是一個成立近百年的機構，卡加里分會昨天舉辦新冠疫情後的首次實體講座，邀請劉立欣以「台灣與加拿大關係前景」（The Prospect of Taiwan-Canada Relations）為主題發表演講，亞伯達省政商學界等共40多位嘉賓出席。
拜習會令美中關係出現進展，但對台灣問題仍屬「各說各話」的狀態。劉立欣對中央社表示，在俄烏戰爭和以巴衝突的國際環境下，沒有人想看到世界上還有另一個地區發生戰爭，因此大家都希望台海和平。
她說：「雖然中國領導人習近平否認有『2027年或2035年武力攻打台灣』的計劃，卻仍說『某一時刻中方必須朝着總體解決問題邁進』，這頗有呼應美國外交關係委員會（The Council on Foreign Relations,CFR）今年提出的警示，認為低迷的中國經濟，恐增加台海發生軍事危機的可能性，因為這可以將人們的注意力向外移。
她強調，「台灣政府和人民都將繼續抱著『備戰才能避戰』防衛心，也期盼包括加拿大在內的國際盟友繼續支持台灣。」
中國慣用經濟制裁的手段來達到政治目的，台灣和加拿大都曾同受其害。加拿大的「印太戰略」，已經將台灣列為重要夥伴，劉立欣說，台加在高科技和綠能等多領域都能緊密合作，如此可強化供應鏈的韌性。
她舉例，台積電早已在渥太華成立設計中心，內有最先進的研發設施和人才，初創時只有20人，如今規模越來越大。鴻海研究院與加拿大創新組織Mitacs去年11月共同簽署用於開發量子技術的諒解備忘錄。
加拿大積極在全球半導體搶攻一席之地，而台灣製造全球60%的半導體產品和世界上90%的最先進晶片，可助加拿大一臂之力。劉立欣期盼明年擔任跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）輪值主席國的加拿大，能發揮影響力、支持台灣加入CPTPP。
卡加立是世界能源之都，亞伯達省的碳捕捉技術具世界領先地位。劉立欣說：「台灣和加拿大都設定2050年淨零碳排，正共同合作推動再生能源解決方案，例如本拿比電金電動車充電系統公司（Electrum Charging Solutions）與台灣充電樁供應商飛宏（Phihong）合作，目前每年安裝超過1600個飛宏的充電樁。」
加拿大國際事務協會卡加立分會會長魯特（Jenn Lut）感謝劉立欣及時分享最新的台海動態和加台發展方向，日本駐卡加立總領事渡部隆彥全程參與，美國駐卡加立總領館代表亦共襄盛舉，彰顯台加、台日、台美的友好情誼。
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