他失去了國內外信任 以色列反對黨領袖呼籲內唐亞胡總理下台
以色列反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）16日呼籲總理內唐亞胡去職，稱組成新執政聯盟的「時候已經到來了」。
美國國會山莊網站報導，拉皮德在社群媒體平台「X」（前身為推特）發布長文，闡述了他對「國家重建政府」的願景，指新的政府將由內唐亞胡所屬右翼「聯合黨」（Likud）的另一位領袖主導，但既不會包括內唐亞胡，也不會納入「極端分子」。
拉皮德前一天上以國電視節目受訪時，首度提出內唐亞胡要「立刻」下台，並且呼籲發動不信任動議。他在「X」的貼文強調了自己的觀點，「時候已經到來了，我們需要建立一個國家重建政府，聯合黨將主導，內唐亞胡與極端分子會被取而代之，超過90人（議會議員）將成為治癒與重新連繫的聯盟合作夥伴」。
拉皮德表示，「脆弱的環節就是政府，特別是總理。聯盟資金持續流動，撤離人員與傷員的待遇是可恥的失敗，沒有人費心關閉多餘的政府部門，宣傳是正在上演的災難。內唐亞胡已經失去了自家國民和國際社會的信任，最嚴重的是，失去了安全系統的信任」。
據轉述，拉皮德還指出內唐亞胡拒絕為了安全失敗承擔任何責難，也提到他一度發出聲明，將巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯10月7日跨境攻擊怪罪到軍事與情報官員頭上。
拉皮德表示，「我聽到有人在說，現在不是時候，我們等了40天，沒有更多的時間了。我們現在需要一個不外乎處理安全與經濟的政府，我們承擔不起未來一年的另一場選舉，我們將在競選時繼續戰鬥，同時解釋另一邊為什麼是一場災難」。
報導指出，內唐亞胡肯定會反擊拉皮德提出的要求，但截至當天下午還沒有做出回應。聯合黨內據報還沒有人公開建議推翻內唐亞胡，該黨還發出聲明，對拉皮德在戰時參與政治，提議推翻領導戰役的總理，用一個將建立巴勒斯坦國與允許巴勒斯坦自治政府控制加薩的政府取而代之，「感到遺憾與羞恥」。
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