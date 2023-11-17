他失去了國內外信任 以色列反對黨領袖呼籲內唐亞胡總理下台

以色列反對黨領袖拉皮德（左）16日呼籲總理內唐亞胡（右）去職。資料照片。（美聯社）

以色列反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）16日呼籲總理內唐亞胡去職，稱組成新執政聯盟的「時候已經到來了」。

美國國會山莊網站報導，拉皮德在社群媒體 平台「X」（前身為推特）發布長文，闡述了他對「國家重建政府」的願景，指新的政府將由內唐亞胡所屬右翼「聯合黨」（Likud）的另一位領袖主導，但既不會包括內唐亞胡，也不會納入「極端分子」。

拉皮德前一天上以國電視節目受訪時，首度提出內唐亞胡要「立刻」下台，並且呼籲發動不信任動議。他在「X」的貼文強調了自己的觀點，「時候已經到來了，我們需要建立一個國家重建政府，聯合黨將主導，內唐亞胡與極端分子會被取而代之，超過90人（議會議員）將成為治癒與重新連繫的聯盟合作夥伴」。

拉皮德表示，「脆弱的環節就是政府，特別是總理。聯盟資金持續流動，撤離人員與傷員的待遇是可恥的失敗，沒有人費心關閉多餘的政府部門，宣傳是正在上演的災難。內唐亞胡已經失去了自家國民和國際社會的信任，最嚴重的是，失去了安全系統的信任」。

據轉述，拉皮德還指出內唐亞胡拒絕為了安全失敗承擔任何責難，也提到他一度發出聲明，將巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯10月7日跨境攻擊怪罪到軍事與情報官員頭上。

拉皮德表示，「我聽到有人在說，現在不是時候，我們等了40天，沒有更多的時間了。我們現在需要一個不外乎處理安全與經濟的政府，我們承擔不起未來一年的另一場選舉，我們將在競選時繼續戰鬥，同時解釋另一邊為什麼是一場災難」。

報導指出，內唐亞胡肯定會反擊拉皮德提出的要求，但截至當天下午還沒有做出回應。聯合黨內據報還沒有人公開建議推翻內唐亞胡，該黨還發出聲明，對拉皮德在戰時參與政治，提議推翻領導戰役的總理，用一個將建立巴勒斯坦國與允許巴勒斯坦自治政府控制加薩 的政府取而代之，「感到遺憾與羞恥」。