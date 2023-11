菲律賓民答那峨島南部外海7.2強震 天花板崩落 民眾奔逃畫面曝光

菲律賓火山暨地震 研究所(Phivolcs)17日發布公告指出,菲國民答那峨島南端的西達沃省(Davao Occidental)外海下午發生了規模7.2的強震。

菲律賓馬尼拉時報與網媒「Rappler」報導,這次地震發生在下午4時14分左右,震源位在西達沃省薩蘭加尼(Sarangani)西南約30公里處,深度僅10公里,民答那峨島的其他地區也都能感受到地震。

菲國媒體目前尚無通報災情,美國太平洋海嘯警報中心(PTWC)預計不會發生海嘯,Phivolcs亦指不會發出海嘯警告,但有可能出現災損與餘震。

