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「你只是想要錢吧」前傑尼斯藝人控喜多川性侵後 不堪網暴輕生

中央社／記者戴雅真東京14日專電
遭日本傑尼斯事務所已故創辦人強尼喜多川性侵的受害者之一、家住大阪市的40多歲男性因為不堪網路暴力，於10月輕生身亡。（美聯社）
遭日本傑尼斯事務所已故創辦人強尼喜多川性侵的受害者之一、家住大阪市的40多歲男性因為不堪網路暴力，於10月輕生身亡。（美聯社）

日本傑尼斯事務所已故創辦人強尼喜多川性侵的受害者之一、家住大阪市的40多歲男性因為不堪網路暴力，於10月輕生身亡。

日本放送協會（NHK）與讀賣新聞報導，一名自述多年前遭到強尼喜多川性侵害的男性於10月中旬在箕面市的山中上吊身亡，據信他生前深受性侵害影響與誹謗所苦。根據現場情況判斷，他選擇自我了結，身旁留有看似遺書的字條。

搜查相關人士與死者家屬表示，死者是一名家住大阪的40多歲男性，他多年前曾是傑尼斯事務所旗下藝人，日前出面控訴遭到強尼喜多川性侵，同時也是「傑尼斯性加害問題當事者協會」成員。

死者家屬的代表律師表示，這名男性受到性侵後長期出現心理問題，挺身而出告發強尼喜多川的惡行後，又在網路上遭到網友誹謗中傷。

該名男性在媒體上自述多年前遭喜多川性侵，網路上隨後出現對他的誹謗言論，像是「你的謊言很快就會被揭穿」、「你只是想要錢吧」。

「傑尼斯性加害問題當事者協會」表示，不少協會成員都經歷類似誹謗，被網友指稱「因為沒辦法出道才這麼做」、「都是一些說謊成性的傢伙」等，部分成員已經向警方提起刑事告訴。

死者家屬今天發表聲明，「至今依然無法相信他就這麼突然離開了，我們每天都在震驚當中度過」。

家屬表示，「今年5月，他告知過去曾在事務所遭到性侵，卻被置之不理，這加深了他的焦躁感與憂慮。事務所雖然說過要對誹謗中傷採取對策，卻沒有具體措施。他本就因遭受性侵而有心理創傷，這使得情況更加嚴重」。

針對喜多川被害人的網路暴力已經成為一項嚴重問題，自上個月以來，已有3名前傑尼斯藝人向警方報案。

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