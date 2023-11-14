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英內政大臣遭拔 前首相卡麥隆接外相

編譯茅毅／綜合報導
英國內政大臣布瑞弗曼13日從倫敦的住家走出。（路透）
英國內政大臣布瑞弗曼13日從倫敦的住家走出。（路透）

英國內閣13日大風吹，首相蘇納克撤換同為印度裔的內政大臣布瑞弗曼，由外交大臣柯維立改任，而2016年離開政壇7年之久的前首相卡麥隆，則爆冷接任外相。

自10月這波以巴衝突爆發以來，英國國內已有四場大規模的聲援巴勒斯坦平民遊行，11日在倫敦舉行的有多達逾30萬人參加。但督導全國治安的布瑞弗曼日前投書英國大報泰晤士報，指控倫敦警方處理涉及以巴的示威抗議有偏見和雙標，暗批警方對右翼示威人士很嚴厲、對挺巴人的左翼遊行群眾與非裔平權運動「黑人的命也是命」抗議人士卻很寬鬆。

布瑞弗曼還要求警方禁止群眾11日上街挺巴人，形容是「暴民仇恨遊行」。最大在野黨工黨等批評人士因此將11日部分挺巴群眾和極右翼分子間的暴力衝突，歸咎於她前述言論。當天約150人被捕，她投書也未先徵詢長官蘇納克。除了蘇納克對其言論不敢苟同，工黨的倫敦市長卡恩、蘇格蘭首席大臣尤沙夫與多位工黨國會議員也紛紛要求她下台。

救火的柯維立則對其新職表示很榮幸，他接手的目標很清楚，就是讓英國民眾感到安全。但7月時外界還臆測，他可能轉任國防大臣，如今卻成為內政大臣。

暌違英國政壇達七年，前英國首相卡麥隆13日獲任外交大臣。（美聯社）
暌違英國政壇達七年，前英國首相卡麥隆13日獲任外交大臣。（美聯社）

至於因留歐立場而先後在2016年6月及9月辭去首相和下議院議員的卡麥隆，在重返政壇後表明，他可能和蘇納克在某些個人決策上意見相左，但蘇納克是優秀又能幹的領袖，自己希望曾任保守黨黨魁達11年與首相6年的經驗，能幫到蘇納克的忙。57歲的卡麥隆2010年登上首相寶座時年僅43歲，是自1812年以來，英國最年輕的首相。

英國廣播公司（BBC）報導，卡麥隆將以宣誓成為上議院議員的方式，先擁有國會議員身分，好讓他接任新職。繼卡麥隆擔任首相的梅伊已表態樂見他重返政壇。他也創下英國政壇先例，前總理多年後又再出仕。此前僅已故保守黨前首相道格拉斯霍姆在1964年卸任後，1970年擔任外相，但當時他仍是國會議員。

法新社及路透報導，蘇納克這波人事布局著眼於預料明年將舉行的國會下議院大選，更大幅的內閣改組可望接踵而來。他將邀更多政治盟友入閣，並撤換他覺得沒表現的閣員。保守黨內對他開除布瑞弗曼看法不一，有人認為她是口無遮攔的右翼人士，但亦有人認為她對警方的批評不是沒道理。

懷抱首相夢的布瑞弗曼（左）13日被撤換，其內政大臣職位改由原外交大臣柯維立（右）...
懷抱首相夢的布瑞弗曼（左）13日被撤換，其內政大臣職位改由原外交大臣柯維立（右）接任。（美聯社）

黑人的命也是命 巴勒斯坦 平權

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