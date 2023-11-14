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南亞缺水全球最慘 3.47億童陷困境

編譯中心／綜合13日電
氣候變遷加劇了水資源短缺問題，南亞地區因嚴重缺水而陷入困境的兒童人數，比全球任何地方都多。（美聯社）
氣候變遷加劇了水資源短缺問題，南亞地區因嚴重缺水而陷入困境的兒童人數，比全球任何地方都多。（美聯社）

聯合國今天表示，由於氣候變遷加劇了水資源短缺問題，南亞地區因嚴重缺水而陷入困境的兒童人數，比全球任何地方都來得多。

聯合國兒童基金會（UNICEF）在報告中說：「在南亞18歲以下孩童中，有3.47億人面臨嚴重或極度嚴重的缺水問題，這是在全球所有地區記錄到的最高數字。」

世界上有超過四分之一孩童，生活在這個由阿富汗、孟加拉、不丹、印度、尼泊爾、馬爾地夫、巴基斯坦和斯里蘭卡等8國組成的地區。

聯合國報告指出：「氣候變遷正在擾亂天氣型態和降雨，以致水資源供應變得不可預測。」

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）預計11月30日在杜拜（Dubai）登場；聯合國兒童基金會表示，屆時將呼籲各國領袖「確保一個適宜居住的地球」。

聯合國兒童基金會的南亞區域主任韋傑塞克拉（Sanjay Wijesekera）說：「安全用水是基本人權。」

「然而，在氣候變遷衝擊下，南亞地區飽受洪水、乾旱和其他極端天氣事件肆虐，有數以百萬計孩童沒有足夠的飲用水」。

南亞去年有4500萬孩童無法取得基本飲水服務管道，超越任何其他地區；不過聯合國兒童基金會表示，由於相關服務正在迅速擴大，預計到2030年，這個數字可望減半。

聯合國的報告還說，繼南亞之後，水資源短缺最嚴重的地區在非洲東部和南部，當地有1.3億孩童面臨嚴重缺水的風險。

聯合國 氣候變遷 不丹

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